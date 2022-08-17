「黑寡婦」紅毯露2點引議論 突自爆已與47歲男星分手

佛蘿倫絲普伊故意用食指遮住兩點，回應抨擊。（取材自Instagram）

在漫威大片「黑寡婦」（Black Widow）中接下思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）棒子、成為新一代幹練女殺手的佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh），嗆辣比起思嘉莉有過之而無不及，先前屢次高分貝還擊對於她和大自己21歲男星柴克布瑞夫（Zach Braff）交往的批評，更在羅馬出席精品名牌Valentino的發表會時，穿上該牌的桃紅色透視裝，胸型以及乳暈都大方揭露，但她最近受訪被問男友時，主動坦承已與對方分手，「我們試著不想讓外界知道，因為肯定會惹來一些閒言碎語」。

佛蘿倫絲因為演出「她們」（Little Women）、「黑寡婦」，成為好萊塢 最炙手可熱的英國女星之一，她性格嗆辣，2019年被媒體拍到與47歲柴克手牽手逛街時，立刻大方承認，柴克曾推出評價極佳的小品愛情電影「情歸紐澤西」（Garden State），並擔綱導演 、編劇以及男主角，讓他被認定是好萊塢公認的才子，但除了電視影集「實習醫生成長記」（Scrubs）之外，闖蕩好萊塢數年已經很久沒有代表作，不過佛蘿倫絲接受「星期天泰晤士報」捍衛自己愛情，「有些人會對不在他們期望內的事反感，但人生是我自己的，我不會做任何取悅別人的事去當作報導頭條」，雖然今年4月還高調為男友慶生，沒想到如今情已逝。

佛蘿倫絲先前因為穿著透視裝，引發網友批評時，她當時還在社群網站 上，寫了一大篇的文章來反駁批評網友，附上的照片也是她穿著紅色透視裝、胸部和兩點可以看得清清楚楚的照片，只有最後一張照片中她故意用兩手食指遮住兩點，諷刺寫道：「這張是給那些覺得『膚色比較深的那一吋部位』被遮起來會較好的人們。」