她洩艾成婚姻真實現況 寫給王瞳的最後一首情歌曝光

艾成(左)跟王瞳度過數次婚姻危機，曾喊話要生虎寶寶。圖／摘自臉書

艾成 驟然離世，最受打擊的無非是枕邊人王瞳 ，黃國倫透露，兩人7月適逢結婚2周年，艾成為王瞳寫了一首情歌，歌名為「我在這裡」，王瞳還參與了歌曲的和弦創作，黃國倫當時虧艾成「瞳瞳聽了一定哭死了」，如今人不在了，歌詞中的「我是如此愛妳，永遠都不離去，答應我不再哭泣，妳已走進我的生命，就讓我一生守護妳，我在這裡」，看來格外心酸。

黃國倫和寇乃馨夫妻自4月回台後，和艾成王瞳互動頻繁，寇乃馨說，黃國倫把艾成當作弟弟，還送衣服給艾成穿，知道艾成對直播很陌生，黃國倫和寇乃馨手把手傳授他直播技巧，艾成的線上觀看人數果然有明顯成長，「從一開始的幾十人，到後來有幾百人，漲幅明顯，而且他還要接民視的新節目，國倫跟他約好9月陪他回馬來西亞演出，以及抖音 直播，一切都越來越好，真的沒有想到會這樣。」

艾成（右起）、黃國倫、張芸京上月底才剛一起做直播。圖／民視提供

外界認為艾成對王瞳用情至深，但寇乃馨說，看過兩人的互動，王瞳也深愛著艾成：「艾成在唱歌，她那種崇拜的眼神，我是我老公的粉，所以我懂，她也很崇拜艾成，一直說艾成唱歌好帥，他們的感情真的就像倒吃甘蔗，越來越甜蜜。」艾成直播，王瞳拼命在屏幕上打call互動，艾成講笑話，笑得最大聲的也是王瞳，「瞳瞳真的超捧場，大家以為這段感情是她比較強勢，其實並沒有。」她懇求外界能多給王瞳點時間和空間，對王瞳此刻的心理狀態十分擔心。

以下為「我在這裡」歌詞：