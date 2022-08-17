我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

猴痘出現「人傳狗」首例 世衛籲患者避免與寵物接觸

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

她洩艾成婚姻真實現況 寫給王瞳的最後一首情歌曝光

記者林怡秀／即時報導
艾成(左)跟王瞳度過數次婚姻危機，曾喊話要生虎寶寶。圖／摘自臉書
艾成(左)跟王瞳度過數次婚姻危機，曾喊話要生虎寶寶。圖／摘自臉書

艾成驟然離世，最受打擊的無非是枕邊人王瞳，黃國倫透露，兩人7月適逢結婚2周年，艾成為王瞳寫了一首情歌，歌名為「我在這裡」，王瞳還參與了歌曲的和弦創作，黃國倫當時虧艾成「瞳瞳聽了一定哭死了」，如今人不在了，歌詞中的「我是如此愛妳，永遠都不離去，答應我不再哭泣，妳已走進我的生命，就讓我一生守護妳，我在這裡」，看來格外心酸。

黃國倫和寇乃馨夫妻自4月回台後，和艾成王瞳互動頻繁，寇乃馨說，黃國倫把艾成當作弟弟，還送衣服給艾成穿，知道艾成對直播很陌生，黃國倫和寇乃馨手把手傳授他直播技巧，艾成的線上觀看人數果然有明顯成長，「從一開始的幾十人，到後來有幾百人，漲幅明顯，而且他還要接民視的新節目，國倫跟他約好9月陪他回馬來西亞演出，以及抖音直播，一切都越來越好，真的沒有想到會這樣。」

艾成（右起）、黃國倫、張芸京上月底才剛一起做直播。圖／民視提供
艾成（右起）、黃國倫、張芸京上月底才剛一起做直播。圖／民視提供

外界認為艾成對王瞳用情至深，但寇乃馨說，看過兩人的互動，王瞳也深愛著艾成：「艾成在唱歌，她那種崇拜的眼神，我是我老公的粉，所以我懂，她也很崇拜艾成，一直說艾成唱歌好帥，他們的感情真的就像倒吃甘蔗，越來越甜蜜。」艾成直播，王瞳拼命在屏幕上打call互動，艾成講笑話，笑得最大聲的也是王瞳，「瞳瞳真的超捧場，大家以為這段感情是她比較強勢，其實並沒有。」她懇求外界能多給王瞳點時間和空間，對王瞳此刻的心理狀態十分擔心。

以下為「我在這裡」歌詞：

親愛的 有我在妳身旁 感覺到嗎

不論有多少的風雨 我們一起闖

秋夏秋冬 承受了無盡的傷

不再迷惘 曾經的痛苦都過啦～

尋找存在的意義 直到遇見妳

我是如此愛妳 永遠都不離去

答應我不再哭泣 妳已走進我的生命

就讓我一生守護妳 我在這裡

艾成 王瞳 抖音

上一則

艾成墜樓身故 經紀人悲吐遺憾「接不到人」

延伸閱讀

艾成墜樓身故 經紀人悲吐遺憾「接不到人」

艾成墜樓身故 經紀人悲吐遺憾「接不到人」
艾成墜樓身故 王瞳「整天未進食」虛脫呆滯離開殯儀館

艾成墜樓身故 王瞳「整天未進食」虛脫呆滯離開殯儀館
5天前有徵兆？艾成懷才不遇嘆「失去了一輩子的人生」

5天前有徵兆？艾成懷才不遇嘆「失去了一輩子的人生」
男星艾成墜亡 曾緊抓王瞳手留遺言「怕明天見不到妳」

男星艾成墜亡 曾緊抓王瞳手留遺言「怕明天見不到妳」

熱門新聞

張小燕（左）終於和黃子佼愛女「黃玉米」相見歡。（取材自臉書）

張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰

2022-08-15 18:01
林心如墾丁度暑假曬姣好身材。(取材自臉書)

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

2022-08-16 07:43
白嘉莉每次亮相都是全場焦點。（記者李政龍／攝影）

白嘉莉獻唱 粉絲捐百萬善款 5星飯店一住兩年終退房

2022-08-14 02:23
王瞳（左）、艾成慶結婚2周年。（圖：民視提供）

台「超偶」男星艾成傳7樓墜樓 當場身亡

2022-08-16 23:28
張柏芝與兒子自拍。（取材自Instagram）

張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡

2022-08-15 22:49
吳奇隆前妻馬雅舒轉變戲路演反派。（圖：愛奇藝國際站提供）

吳奇隆前妻馬雅舒現身「月升滄海」 網驚：認不出來

2022-08-11 18:54

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
台「超偶」男星艾成傳7樓墜樓 當場身亡

台「超偶」男星艾成傳7樓墜樓 當場身亡
申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代曾錄取4名校

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代曾錄取4名校
洛縣華人網紅甜品店致命事故 員工被冰櫃夾住身亡

洛縣華人網紅甜品店致命事故 員工被冰櫃夾住身亡
評測好市多50元帝王蟹腿 值得買嗎？

評測好市多50元帝王蟹腿 值得買嗎？