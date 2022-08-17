艾成墜樓身故 經紀人悲吐遺憾「接不到人」

歌手艾成墜樓身亡，昨天下午艾成妻子王瞳緊戴口罩、漁夫帽現身警局，做完筆錄後快速離開警局。記者曾原信／攝影

艾成 今（17日)上午10時許自新北市蘆洲捷運共構大樓墜樓身亡，原本在宜蘭有新戲拍的妻子王瞳 接到噩耗，立即驅車趕回蘆洲赴警局做筆錄，之後赴板橋殯儀館。

艾成驟逝，身邊親友、教友無法置信，經紀人在板橋殯儀館等待王瞳，協助處理後事，被問艾成近日狀況，經紀人坦言不是很好，情緒始終處於低潮狀態，昨（16日）原本有民視節目錄影也臨時喊卡，今明兩天也都有工作，經紀人今早7點多還傳訊息提醒艾成「中午來接你」，當時艾成立刻回訊息「好」，不料僅隔數小時天人永隔「接不到人」，這則回訊也成了最後訊息。

他生前曾客串演出民視新戲「決勝的揮拍」，與同樣來自馬來西亞的男主角謝佳見有對手戲，驚聞噩耗後，謝佳見投入拍戲，他透過經紀人表達因太過震驚、哀傷，幾乎說不出話來。劇中，艾成本色演出，飾演自馬國來台投資 開店的生意人，當初拍2人對手戲時，還選在艾成的台北慶城街店拍攝，過程中退品嚐家鄉美食，令謝佳見很難忘。