艾成墜樓身故 王瞳「整天未進食」虛脫呆滯離開殯儀館

王瞳離開板橋殯儀館，哀傷到身體虛脫需人攙扶。記者陳慧貞／攝影

艾成 17日墜樓身亡，享年40歲，事發後遺體送往板橋殯儀館，王瞳 在赴蘆洲警局做筆錄後，隨即赴板橋殯儀館處理後事，面對喪夫之痛，她一路自宜蘭驅車返回台北，從赴警局做筆錄到殯儀館，一路處於呆滯中，看來「傻傻的」，難以接受另一半突然撒手離世，她一天未進食，雙眼哭到紅腫、全身癱軟，離開殯儀館時，還需人攙扶，憔悴身影令人不捨。

王瞳頭戴漁夫帽、口罩 ，17日下午現身板橋殯儀館處理艾成後事，艾成所屬鳳凰藝能總經理趙善意出面受訪表示，「意外發生後，我們緊急通知艾成馬來西亞的家人，並協助家人們申請了相關入境申報手續，等艾成家人抵達後陸續協助處理。」由於艾成是基督徒，趙善意表示，未來治喪事宜將採宗教儀式舉行追思禮拜。

至於王瞳的狀況，趙善意表示，她現在非常虛脫，因此盼外界給空間，不少網友苛責王瞳「怎麼沒拉艾成一把」，趙善意稱，上午王瞳是在前往宜蘭雪山隧道途中，一接到噩耗，便直接折返回台北，「我們覺得過度要求，因此把她的臉書關閉，希望亡者已矣，從寬厚更仁厚的角度，希望很多人來安慰她」，進一步也表示「我相信任何一個人遇到這樣的事情，她的悲痛是無法用言語表達的，讓她療傷止痛，希望她能走出來」，趙善意也稱，王瞳除了落淚外，不時露出呆滯眼神，顯見無法接受噩耗。