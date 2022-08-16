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奢華婚宴要來了 班珍本周末將連辦3天 大宴賓客

記者蘇詠智／即時報導
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲將在本周末連辦3天盛大婚宴。（路透資料照片）
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲將在本周末連辦3天盛大婚宴。（路透資料照片）

班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲上個月在拉斯維加斯舉行午夜婚禮，曾讓各方詫異，因為顯然像臨時起意、沒有奢華的排場，極度不符合珍妮佛好大喜功的慣例。

不過「Page Six」報導，本周末兩人就會在他們位於喬治亞州的豪宅莊園內，連辦3天的慶祝，從周五晚的預演晚餐開始，周六舉行正式婚宴，最後再以周日的野餐烤肉畫下句點。

包括麥特戴蒙、吉米金莫、凱西艾佛列克、德芮狄馬提歐等明星親友都在賓客名單上。

歐美傳統習俗，結婚當日由女方支付費用；而珍妮佛對於各大小事項都有強烈的掌控欲，婚宴這麼重要的事情她自然要主導，班也同意連續3天的慶祝，以讓珍妮佛滿足為最高指導原則，會盡可能配合。

為此兩人請來好萊塢知名的活動策畫師柯林考伊負責，他過去除了幫過珍妮佛洛佩茲辦活動外，歐普拉、麥可喬丹等也都曾是他的客戶，他收費可以從2萬5000美元到2500萬美元不等。珍妮佛為了婚宴，還另外訂製了Ralph Lauren的婚紗，頗讓眾人期待。

先前有傳言指珍妮佛為了讓班點頭娶她、免得再拖就會結不了婚，特別安排了拉斯維加斯的簡單婚禮，向班證明自己也可以過儉樸的生活，不過彼此成為夫妻後，珍妮佛還是不放過要搞排場、弄一場「世紀婚宴」的機會，而據稱對她並不很欣賞的班家親友，似乎還是會給她面子來捧場，不至於讓新娘顏面無光。

珍妮佛洛佩茲 喬丹 歐普拉

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