50年前替影帝拒領奧斯卡遭噓 原住民女子終獲道歉

原住民「小羽毛」（圖）1973年代表影星馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝，抗議電影產業不公對待原住民族群。圖為小羽毛拿著馬龍白蘭度的聲明站在奧斯卡小金人像前。美聯社

近50年前一場奧斯卡頒獎典禮，一名原住民 女子代表影星馬龍白蘭度拒領最佳男主角獎，抗議電影產業不公對待原住民族群，當場被噓還險遭毆。如今，盛會主辦方終於道歉。

法新社報導，名為「小羽毛」（Sacheen Littlefeather）的這名女子是阿帕契族和亞奎族原住民。1973年奧斯卡頒獎典禮上，她上台解釋馬龍白蘭度（Marlon Brando）為何缺席並拒領他以黑幫片「教父」（The Godfather）贏得的影帝獎座，一席話引發某些人士的反彈。

影片來源：YouTube Oscars

她後來表示，老牌西部片影星約翰韋恩（John Wayne）是在旁人攔阻之下才沒對她動粗。這樣的火爆場面後來也被拿來跟威爾史密斯（Will Smith）在今年奧斯卡頒獎典禮甩克里斯洛克（Chris Rock）一巴掌來相比較。

奧斯卡主辦單位美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）6月寄發道歉函給小羽毛，時任主席的魯賓（David Rubin）在信中說，「妳因這項聲明而遭受的不公平對待，是不必要也是不正當的」。

「妳因此承受的情緒負擔、因此在電影產業付出的事業代價，都是無法彌補的。」

「太久了，妳所展現的勇氣一直沒有獲得承認；為此，我們向妳提出最誠摯的道歉和最衷心的敬意。」

美國影藝學院今天釋出信函內容，並宣布他們已邀請小羽毛下個月至他們在洛杉磯的電影博物館 演講。

這間博物館去年9月開幕，並承諾將正視奧斯卡「有問題的過去」，包括種族主義。其中一項陳列的內容提及小羽毛受騷擾事件。

小羽毛發布聲明說：「針對美國影藝學院對我的道歉，我們印地安人是極有耐心的人，不過就50年嘛！」

「我們這些年來必須時刻對此保持幽默感，這是我們生存之道。」她還說，接下來在博物館的活動是「美夢成真」。

「從我50年前拒領奧斯卡獎 至今出現這麼大的變化，實在很鼓舞人心。我替未來每個站在舞台上的人感到驕傲。」

奧斯卡一直到2019年才首度將小金人頒給原住民演員，將終身成就獎殊榮頒給「大地英豪」（Last of the Mohicans）的韋斯史塔迪（Wes Studi）。