最難忘這一味 「非常律師」朴恩斌向台灣粉絲致謝

朴恩斌接受訪問時帶著劇中最愛的鯨魚。圖／Netflix提供

韓劇 「非常律師 禹英禑」本周即將播出完結篇，女主角朴恩斌日前接受Netflix 訪問，特別感謝台灣粉絲支持，對於在台人氣飆升「非常有感」。她過去曾到訪台灣，最難忘的就是第一次喝到台灣奶茶時的香味，希望再來台灣品嚐不同口味的奶茶。

朴恩斌2016年時曾到台灣拍戲，當時就知道在台灣也有自己的粉絲，讓朴恩斌打從心裡感謝台灣粉絲的支持。「非常律師」播出後，獲得Netflix本日台灣Top10節目冠軍，台粉們還傳祝賀訊息及花束給朴恩斌，讓朴恩斌對在台灣的人氣「有實感」，而且相當開心。

她還提到在台拍戲期間，粉絲送的奶茶讓她驚艷，直呼「怎麼會有這麼好喝的飲料」。回到首爾之後實在難忘台灣奶茶滋味，還特別前往在首爾專賣海外飲料的店尋找最愛的味道，但都找不到一樣的美味，也讓她決定若有機會再來台灣，一定要挑戰各家賣的各種奶茶好好回味。

朴恩斌在「非常律師」裡飾演自閉症天才律師，每次講到相關法律條文速度又快又順，讓觀眾看了相當佩服她記台詞的功力，被問到背台詞的秘訣時，朴恩斌忍不住透露自己很會背台詞，只是這次的台詞量真的很多，而且必須背到很流暢，導致她壓力很大，每天都是以考試的心情去背台詞。