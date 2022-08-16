安海契生前欽點她來扮演自己 和性向無關

麥莉的演藝實力和處事風格受到前輩的賞識。（路透資料照片）

上周在美發生嚴重車禍 、治療無效後已於近日關掉維生設備去世的女星安海契，人生有如一頁傳奇，曾經被力捧而當紅，因為和艾倫狄珍妮絲 的高調同性之戀而影響事業，兩人分手後，她又曾和男星假戲真作，戲劇化的際遇很有被搬上銀幕的潛力。而她生前某一回接受podcast訪問，也親自透露心目中屬意由誰來扮演自己，她相中的是麥莉與「冰雪奇緣」配音女主角克莉絲汀貝兒。

安海契盛讚這兩位年輕的晚輩都具有出色的演技實力，都能夠展現屬於她的幽默，並且忠實傳達她的人生經歷，她們兩人對待世界的態度，也是她很希望自己可以呈現的。

在這兩人中，麥莉尤其是個有趣的選擇，因為最早是以迪士尼 頻道女偶像之姿走紅，後來卻變得大膽、自我，而在感情的道路上，麥莉也跟安海契一樣，男性、女性都交往，可是類似的感情歷練卻不是安海契之所以欣賞麥莉的主因。