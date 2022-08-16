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俄烏戰和台海緊張何干？普亭：都是老美挑起敵意

安海契生前欽點她來扮演自己 和性向無關

記者蘇詠智／即時報導
麥莉的演藝實力和處事風格受到前輩的賞識。（路透資料照片）
麥莉的演藝實力和處事風格受到前輩的賞識。（路透資料照片）

上周在美發生嚴重車禍、治療無效後已於近日關掉維生設備去世的女星安海契，人生有如一頁傳奇，曾經被力捧而當紅，因為和艾倫狄珍妮絲的高調同性之戀而影響事業，兩人分手後，她又曾和男星假戲真作，戲劇化的際遇很有被搬上銀幕的潛力。而她生前某一回接受podcast訪問，也親自透露心目中屬意由誰來扮演自己，她相中的是麥莉與「冰雪奇緣」配音女主角克莉絲汀貝兒。

安海契盛讚這兩位年輕的晚輩都具有出色的演技實力，都能夠展現屬於她的幽默，並且忠實傳達她的人生經歷，她們兩人對待世界的態度，也是她很希望自己可以呈現的。

在這兩人中，麥莉尤其是個有趣的選擇，因為最早是以迪士尼頻道女偶像之姿走紅，後來卻變得大膽、自我，而在感情的道路上，麥莉也跟安海契一樣，男性、女性都交往，可是類似的感情歷練卻不是安海契之所以欣賞麥莉的主因。

安海契對麥莉如此評價：「我看過她在『孟漢娜』的演出，她能夠做到那樣，也可以大膽的展現真實本色，她的舉手投足、她的演唱的方式、她的歌喉、她的同情心、她能走下舞台用無伴奏的方式唱歌，這是一位純粹的藝人所能盡情享受和世界連結的時刻，而且我認為她是個他X的好演員。」

安海契生前曾經點名可以扮演自己的演藝圈晚輩。（路透資料照片）
安海契生前曾經點名可以扮演自己的演藝圈晚輩。（路透資料照片）

迪士尼 車禍 艾倫狄珍妮絲

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