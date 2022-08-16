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安珀赫德聘新律師上訴 踢掉「哭窮女律師」

記者蘇詠智／即時報導
安珀赫德不再雇用伊蓮布瑞德霍夫（圖）擔任辯護律師。（路透資料照片）
安珀赫德不再雇用伊蓮布瑞德霍夫（圖）擔任辯護律師。（路透資料照片）

強尼戴普與前妻安珀赫德的誹謗官司戰，最後各自被判要罰200萬與1035萬美元，安珀赫德的律師伊蓮布瑞德霍夫曾在電視訪問上表示，安珀絕對沒有能力付清賠償。結果安珀近日宣告換掉伊蓮、另找一批律師為自己上訴，仍想爭取翻轉判決，就是不願付千萬美元。

安珀赫德的財務狀況有如一個謎，外界認為她沒能力付清1035萬美元的賠償金，她卻還有辦法帶著女兒、好友到以色列旅遊，也有錢聘請收費昂貴的律師幫她上訴。

之前安珀才把自己在加州的一處房產賣掉，進帳百萬美元，但光這一筆新收入，未必能支付她的新花費。

早先安珀和強尼法庭對戰，除了兩位主角，彼此的律師也跟著變成話題，強尼團隊的主力戰將卡蜜拉，長得亮麗又辯才無礙，獲封「聖光女律師」，主要代表安珀的伊蓮，則被消遣為「時常露出不知所措的眼神、好像早就知道無望取勝」，之後則因上電視節目幫她喊沒錢，變成「哭窮女律師」。

安珀決定和伊蓮拆夥，並暗示不只律師團隊換新，也會再祭出新的證據，爭取成功上訴，繼續和強尼戴普槓到底。

而強尼戴普目前積極重回電影界，不僅接演新的法國電影，還要執導名藝術家莫迪里亞尼的傳記電影，由和他交情不錯也合作過「驚天爆」的前輩艾爾帕西諾擔任製片。

強尼戴普積極重回電影圈，除了演新片還要當導演。（歐新社資料照片）
強尼戴普積極重回電影圈，除了演新片還要當導演。（歐新社資料照片）
安珀赫德花錢聘請新律師，爭取上訴。（路透資料照片）
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