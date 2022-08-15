強尼戴普花錢如流水 6.5億元身家現在剩不到1/3

強尼戴普會賺錢卻更會花錢，生活奢華、讓人咋舌。（路透資料照片）

強尼戴普與前妻安珀赫德大打誹謗官司，也讓他的財務狀況被攤在大眾眼前，根據他過去的財務經理透露，他曾經在13年內賺進至少6億5000萬美元，但每個月的帳單就高達200萬美元，他常常沒有這麼多的現金付帳。

好萊塢 紅星的財富雖然是一般觀眾幾輩子都累積不來，不代表他們日常花費就會刻意浪費，但強尼戴普大手大腳的程度卻令人咋舌。

他曾經有一陣子每個月要花30萬美元去養40人的團隊、每天1萬美元給保安經理、1個月35萬美元去保養他的豪華遊艇、每個月3萬美元買酒，以及每個月10萬美元看醫生來勒戒他的癮頭，每一項花費對於老百姓來說都是超奢侈。

然而他那時光是「神鬼奇航」系列開出的酬勞就是2000萬美元，外加高比例的分紅，錢來得太容易，花費就更不知道要節制。

強尼曾經花了500萬美元幫好友—「賭城風情畫」原著作者杭特湯普森圓夢，將杭特的骨灰用大砲射向天空。他還大發豪語：「反正是我的錢，我如果高興每天1萬5000顆棉花軟糖，也是我自己的事。」

然而安珀赫德一將他貼上「家暴 男」標籤、本來會拍下去的「神鬼奇航」系列中途喊卡，「怪獸與鄧不利多的秘密」把他踢出去，他沒有太多新的進帳，只能吃老本，卻依然出手闊綽，還要花錢打官司，今年強尼身家據估算只剩2億1000萬美元，還不到他過去所賺的1/3。

好在強尼的巨星招牌夠顯眼，他之前賣掉自己700多幅畫作，進帳360萬美元，近日又傳和迪奧簽訂新的香水代言合約，又賺了幾百萬美元，應該不至於傾家蕩產，落到類似尼可拉斯凱吉 的處境。