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楊紫瓊成美國電影學會榮譽博士 亞洲第一人

記者蘇詠智／即時報導
楊紫瓊成為美國電影學會的「榮譽藝術博士」。圖／摘自IG
楊紫瓊成為美國電影學會的「榮譽藝術博士」。圖／摘自IG

以矯健身手在全球影壇「打」出一片天的楊紫瓊，成為美國電影學會首位頒發「榮譽藝術博士」學位的亞洲人，她在致詞時不但自嘲：「媽媽終於覺得我是個有正當工作的成年人。」同時也語重心長的勸勉大家不要害怕失敗：「沒有失敗的成功，那叫做幸運。」

來自馬來西亞的楊紫瓊，頂著選美皇后的頭銜進軍香港演藝圈，卻除了最早期拍的廣告和首部電影「貓頭鷹與小飛象」是嬌柔美女形象入鏡外，接下來都是演打戲。

雖然打出名號、成了片酬最高女星，但也少不了受傷、吃苦。她說：「當我剛開始和武行學功夫，第一課卻是教我跌倒，我以為自己被捉弄，一直問到底什麼時候會有真正的訓練，像是飛踢、迴旋踢那些，他們告訴我，如果不知道怎麼跌倒，怎麼知道如何跳起來？每一個能站上舞台的人都一定經歷過相當的失敗，相信我，這就是這一行的定律。」

「媽的多重宇宙」兩位導演關家永（左起）、丹尼爾舒奈特為楊紫瓊獻上榮譽。圖／摘自I...
「媽的多重宇宙」兩位導演關家永（左起）、丹尼爾舒奈特為楊紫瓊獻上榮譽。圖／摘自IG

前不久楊紫瓊才度過60歲生日，她雖然還在影片中有展現身手的空間，演技卻更受到注意，尤其今年叫好叫座的「媽的多重宇宙」，讓她得到好幾個影展單位的肯定，各方也看好明年有進軍奧斯卡的機會。她還是不改幽默的本色，因為英語中博士和醫生是同一個字，她笑道：「我必須要不斷跟我媽強調，我不是真的醫生，我不能開處方籤，但她可以到處去跟別人說她女兒是個博士。」

克林伊斯威特、海倫米蘭、茱蒂佛斯特、昆汀塔倫提諾等過往曾獲美國電影學會頒此殊榮，這次選在著名的好萊塢中國戲院，由「媽的多重宇宙」兩位導演關家永與丹尼爾舒奈特為楊紫瓊獻上這項榮譽。

楊紫瓊的母親和她感情親密。圖／摘自IG
楊紫瓊的母親和她感情親密。圖／摘自IG

楊紫瓊 電影 媽的多重宇宙

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