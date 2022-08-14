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布蘭妮堅持發上空裸照 兒子及前夫很尷尬

記者蘇詠智／即時報導
布蘭妮（左）與前夫凱文費德蘭隔空互譙，受到外界矚目。（路透資料照片）
布蘭妮（左）與前夫凱文費德蘭隔空互譙，受到外界矚目。（路透資料照片）

就算已經打破甜美可人的「小甜甜」形象，布蘭妮的人生仍然充滿風風雨雨。近日和她對槓的人，從父母、妹妹變成前夫凱文費德蘭。

凱文表示，布蘭妮一天到晚發全裸照片、讓他們所生的兩個兒子非常尷尬，布蘭妮反駁稱世人都有權利用身體上的任何部位來盡情展現自我，這是她宣告獨立自主、追求平等的表現。

布蘭妮曾經因為多次在公開場合有脫序行為，被法庭判定交由父親傑米監管，此後她的人生幾乎無自主權，不但辛苦賺來的錢不能自由使用，還被迫裝避孕器、免得傑米排定的演出期間意外懷孕，造成影響工作，處境讓人同情，直到去年她才終於能夠再自己掌控自己的生活。

然而重獲自由的布蘭妮，三不五時發布幾乎要3點全露的照片，有些粉絲替她的精神狀況憂心，凱文費德蘭就被曝是因為與兒子們都很擔心她的心理健康，才會率先發難，目的是希望外界正視她的精神狀態，並不是存著惡意。

不過布蘭妮與現任丈夫山姆都無法接受，接連跳出來反擊，山姆表示她的兒子們應該對母親的裸照感到很驕傲，而不是尷尬，布蘭妮更主張目前的世界，人人可以自己決定想做什麼，就算是喜歡把自己扒光給大家欣賞，也是個人獨立意識的展現，不應該受干涉甚至批評。

曾與布蘭妮同台演出的珍妮佛洛佩茲社群網站上為她打氣，勉勵她要更堅強，她的粉絲雖然也不少支持的聲音，仍然有人為她的身心健康而憂慮。

西恩（左）與傑登（右）都對媽媽的裸照感到不舒服。圖／摘自IG
西恩（左）與傑登（右）都對媽媽的裸照感到不舒服。圖／摘自IG
布蘭妮愛發布這種清涼照片，讓兒子們超尷尬。圖／摘自IG
布蘭妮愛發布這種清涼照片，讓兒子們超尷尬。圖／摘自IG

社群網站 珍妮佛洛佩茲 心理健康

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