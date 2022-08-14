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安海契曾自曝遭父性侵 父親另有同志情 與艾倫不歡而散

記者蘇詠智／即時報導
與哈里遜福特（左）合作的「六天七夜」，是安海契最為人熟知的電影作品。（路透資料照片）
與哈里遜福特（左）合作的「六天七夜」，是安海契最為人熟知的電影作品。（路透資料照片）

由於高速駕駛撞擊民宅而傷重去世的女星安海契，堪稱好萊塢傳奇人物，過去她曾寫書透露童年時遭父親性侵並傳染性病，不過她的母親後來也曾出書，表示當女兒與艾倫狄珍妮絲的同性戀情過於高調、公開，感覺遭到背叛，母女自此疏離，到她過世之前都沒有和解。

安海契與艾倫的感情曾震撼好萊塢，她透露在艾倫之前沒有跟女人交往過，兩人結識第一晚就發生關係，是她有生以來最美好的性經驗。

安海契的父親過著雙重人生，白天是很虔誠的教會合唱團指揮，晚上卻會去同志酒吧尋歡，而他連孩子都不放過，除了安以外，她的姊妹也曾被父親性侵。

在如此家庭中成長，安海契的磨難被她轉換成精彩的演技，可惜人生並沒有因此順遂。她回憶在與艾倫確定交往後一直想公開，卻被電影公關打槍，甚至她出席自己主演的「火山爆發」首映會，不僅被警告要是跟艾倫一起去，就會失去與福斯再合作大片的合約。

結果她還是把艾倫帶去，片子還沒放映完就被請出場，想一起轉赴慶功派對還被擋下來。

在她宣布兩人的戀情後，儘管媒體話題極熱，她卻逐漸從星途正看好的一線紅星，變成一部大公司電影都接不到、成了被踢出千萬美元片酬電影的失意演員。

就算是這樣，她與艾倫還是沒辦法天長地久，過世之前有一回她在podcast節目上抱怨：「我跟她分手是因為她的目標是想要很多很多的錢，我只想找到愛。她的話，就像是想要600億美元。」艾倫卻稱分手讓自己也意外：「她走出大門，此後我再也沒跟她講過話，我也沒有為何分手的答案。」隨著安海契意外離世，一切恩怨也只能成為往事。

安海契（左）與艾倫狄珍妮絲曾高調談情，最後卻不歡而散。（路透資料照片）
安海契（左）與艾倫狄珍妮絲曾高調談情，最後卻不歡而散。（路透資料照片）
安海契車禍去世造成影圈震撼，成為雜誌封面故事。圖／摘自In Touch
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電影 性侵 好萊塢

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