安海契曾自曝遭父性侵 父親另有同志情 與艾倫不歡而散

與哈里遜福特（左）合作的「六天七夜」，是安海契最為人熟知的電影作品。（路透資料照片）

由於高速駕駛撞擊民宅而傷重去世的女星安海契，堪稱好萊塢 傳奇人物，過去她曾寫書透露童年時遭父親性侵 並傳染性病，不過她的母親後來也曾出書，表示當女兒與艾倫狄珍妮絲的同性戀情過於高調、公開，感覺遭到背叛，母女自此疏離，到她過世之前都沒有和解。

安海契與艾倫的感情曾震撼好萊塢，她透露在艾倫之前沒有跟女人交往過，兩人結識第一晚就發生關係，是她有生以來最美好的性經驗。

安海契的父親過著雙重人生，白天是很虔誠的教會合唱團指揮，晚上卻會去同志酒吧尋歡，而他連孩子都不放過，除了安以外，她的姊妹也曾被父親性侵。

在如此家庭中成長，安海契的磨難被她轉換成精彩的演技，可惜人生並沒有因此順遂。她回憶在與艾倫確定交往後一直想公開，卻被電影 公關打槍，甚至她出席自己主演的「火山爆發」首映會，不僅被警告要是跟艾倫一起去，就會失去與福斯再合作大片的合約。

結果她還是把艾倫帶去，片子還沒放映完就被請出場，想一起轉赴慶功派對還被擋下來。

在她宣布兩人的戀情後，儘管媒體話題極熱，她卻逐漸從星途正看好的一線紅星，變成一部大公司電影都接不到、成了被踢出千萬美元片酬電影的失意演員。