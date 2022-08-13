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51歲古天樂驚現雕像臉 網友心疼猜「肉毒桿菌打太多」

記者陳建嘉／即時報導
古天樂(左)最近帶來新片「明日戰記」。圖／摘自微博
古天樂(左)最近帶來新片「明日戰記」。圖／摘自微博

51歲古天樂監製、主演科幻動作片「明日戰記」在中國上映以來票房不俗，他為了宣傳該片，12日帶著機甲頭盔登上北京國際電影節紅毯，卻被中國網友批評面容僵硬，相較於剛出道時的精緻美顏，已經不同以往，甚至被網友稱為「雕像臉」。

古天樂以「神鵰俠侶」等劇爆紅，這幾年化身香港影壇的辛苦勞模，無論正反派主配角都接，一年至少超過五六部電影，而他近期宣傳「明日戰記」，卻被網友發現外型不自然，甚至微博有網友表示可能打了太多的肉毒桿菌，導致臉部表情不自然，但也有其他網友稱讚古天樂多年來熱心公益，為了帶動產業傾盡所能，是非常認真的演員、慈善家，也希望大家能夠多多支持「明日戰記」。

「明日戰記」不只由古天樂主演，更因為他的好人緣，找來劉青雲、張家輝、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪演出，並有張家輝友情客串，陣容相當堅強，電影耗資4.5億港幣(約美金5670萬元)、耗時5年拍攝，卻在「豆瓣」等網站上引來不少網友批評，「東拼西湊，亂七八糟」、「古天樂盡力了，但不是盡力了就有好結果」、「劇情過於簡單，看了開頭就差不多知道結局」、「期待不要太高，科幻元素很低。個人覺得彩蛋比正片精彩」，但也有網友力挺，認為是近代的華人科幻電影代表作，已買票進戲院看了5次。

古天樂出席北京國際電影節，面容被指僵化。圖／摘自北京國際電影節微博
古天樂出席北京國際電影節，面容被指僵化。圖／摘自北京國際電影節微博

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