布萊德彼特最新夢中情人竟是她 可惜名花有主恐無緣
布萊德彼特與安琪莉娜裘莉婚變即將滿6周年，雖然彼此還沒能正式離異，卻早就都透過法律手段取回合法的單身身分，都可以再尋找下一段感情。之前布萊德彼特為了與裘莉取得孩子們的共同監護權，大打法庭戰，弄得身心俱疲，儘管裘莉到現在還接連出狠招，已經見怪不怪的小布倒是情緒慢慢平復，甚至開始考慮再找新的、認真的感情對象，而根據專門報導明星與名人八卦的「國家詢問報」，他正為了「007生死交戰」、「灰影人」古巴美女安娜狄阿瑪斯著迷，無奈佳人身旁早有護花使者。
乍看之下，布萊德彼特與安娜狄阿瑪斯根本八竿子也打不著，其實安娜近期引發爭議的新作「金髮夢露」，正是小布的製片公司參與製作，他當然也已看過安娜在片中的表現。該片風光入圍威尼斯影展競賽，安娜有機會角逐影后，不過她沒有掩飾自己的西班牙口音（西班牙語為古巴的官方語言），網友接連炮轟夢露本尊講話不可能是這種口音，安娜的表演是否突出？得到兩極化的評價。
不過身為製作公司老闆之一的小布，對安娜的演出讚不絕口：「她的表現很驚人，這片子不好演。」這麼簡單的回應，「國家詢問報」卻推敲出小布仰慕安娜、對她很有好感的玄機。該刊物稱小布認為安娜聰明、親切、極有才華又性感得不得了，就算安娜和男友保羅布卡達基斯不至於分手，他與安娜應該沒有機會，至少安娜是他目前最想交往的典型。
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