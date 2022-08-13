布萊德彼特最新夢中情人竟是她 可惜名花有主恐無緣

安娜狄阿瑪斯據傳讓影壇天王仰慕不已。（歐新社資料照片）

布萊德彼特 與安琪莉娜裘莉 婚變即將滿6周年，雖然彼此還沒能正式離異，卻早就都透過法律手段取回合法的單身身分，都可以再尋找下一段感情。之前布萊德彼特為了與裘莉取得孩子們的共同監護權，大打法庭戰，弄得身心俱疲，儘管裘莉到現在還接連出狠招，已經見怪不怪的小布 倒是情緒慢慢平復，甚至開始考慮再找新的、認真的感情對象，而根據專門報導明星與名人八卦的「國家詢問報」，他正為了「007生死交戰」、「灰影人」古巴美女安娜狄阿瑪斯著迷，無奈佳人身旁早有護花使者。

乍看之下，布萊德彼特與安娜狄阿瑪斯根本八竿子也打不著，其實安娜近期引發爭議的新作「金髮夢露」，正是小布的製片公司參與製作，他當然也已看過安娜在片中的表現。該片風光入圍威尼斯影展競賽，安娜有機會角逐影后，不過她沒有掩飾自己的西班牙口音（西班牙語為古巴的官方語言），網友接連炮轟夢露本尊講話不可能是這種口音，安娜的表演是否突出？得到兩極化的評價。