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安海契演出六天七夜等片走紅 曾與艾倫狄珍妮絲相戀

中央社洛杉磯12日綜合外電報導
53歲美國女星安海契（Anne Heche）日前在洛杉磯駕車衝撞民宅、嚴重灼傷，經過多日搶救，家屬表示她已腦死，隨後在器官捐贈檢查後拔管。美聯社
53歲美國女星安海契（Anne Heche）日前在洛杉磯駕車衝撞民宅、嚴重灼傷，經過多日搶救，家屬表示她已腦死，隨後在器官捐贈檢查後拔管。美聯社

53歲美國女星安海契（Anne Heche）日前在洛杉磯駕車衝撞民宅、嚴重灼傷，經過多日搶救，家屬表示她已腦死，隨後在器官捐贈檢查後拔管。

安海契5日因「吸食古柯鹼後處於亢奮狀態」，以將近145公里時速駕車衝撞民宅。

美國娛樂週刊「綜藝」（Variety）報導，洛杉磯警察局一名警官表示，在安海契的血液中驗出古柯鹼。但因為是在她入院接受治療後進行抽血，這些藥物有可能是用來治療她的，因此必須進行第2次驗血以排除這種可能性。

雖然車禍當下的照片顯示安海契座駕內有一瓶伏特加酒瓶，不過員警證實她當時並沒有喝酒。

安海契自1990年代以來出演多部電影，包括「六天七夜」（Six Days, Seven Nights）、「1999驚魂記」（Psycho）、「驚天爆」（Donnie Brasco）和「是誰搞的鬼」（I Know What You Did Last Summer）。

她在肥皂劇「另一個世界」（Another World，暫譯）的角色也廣為人知，並因此於1991年拿下一座「日間時段艾美獎」（Daytime Emmy Award）。

安海契在1990年代曾以女同志身分，與知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）高調談戀愛，兩人後來於2000年分手。

她與前夫拉夫頓（Coleman Laffoon）育有一子，大兒子霍默（Homer）於2002年誕生，兩人分居後，安海契與合作男星詹姆士塔珀（James Tupper）假戲真做，各自與另一半離異後同居，2009年也生了個兒子，交往10年後於2018年分手。

根據網路電影資料庫IMDb，她有幾個拍攝工作正在進行後製，包括與亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）合作的電影「超級細胞」（Supercell，暫譯）和HBO新劇「偶像漩渦」（The Idol，暫譯）。

「綜藝」則報導，安海契最近完成Lifetime頻道「13號房間的女孩」（Girl in Room 13，暫譯）的電影拍攝，預定將於9月首映。

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