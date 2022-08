安海契演出六天七夜等片走紅 曾與艾倫狄珍妮絲相戀

53歲美國女星安海契(Anne Heche)日前在洛杉磯駕車衝撞民宅、嚴重灼傷,經過多日搶救,家屬表示她已腦死,隨後在器官捐贈檢查後拔管。美聯社

安海契5日因「吸食古柯鹼後處於亢奮狀態」,以將近145公里時速駕車衝撞民宅。

美國娛樂週刊「綜藝」(Variety)報導,洛杉磯警察局一名警官表示,在安海契的血液中驗出古柯鹼。但因為是在她入院接受治療後進行抽血,這些藥物有可能是用來治療她的,因此必須進行第2次驗血以排除這種可能性。

雖然車禍當下的照片顯示安海契座駕內有一瓶伏特加酒瓶,不過員警證實她當時並沒有喝酒。

安海契自1990年代以來出演多部電影 ,包括「六天七夜」(Six Days, Seven Nights)、「1999驚魂記」(Psycho)、「驚天爆」(Donnie Brasco)和「是誰搞的鬼」(I Know What You Did Last Summer)。

她在肥皂劇「另一個世界」(Another World,暫譯)的角色也廣為人知,並因此於1991年拿下一座「日間時段艾美獎 」(Daytime Emmy Award)。

安海契在1990年代曾以女同志身分,與知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲(Ellen DeGeneres)高調談戀愛,兩人後來於2000年分手。

她與前夫拉夫頓(Coleman Laffoon)育有一子,大兒子霍默(Homer)於2002年誕生,兩人分居後,安海契與合作男星詹姆士塔珀(James Tupper)假戲真做,各自與另一半離異後同居,2009年也生了個兒子,交往10年後於2018年分手。

根據網路電影資料庫IMDb,她有幾個拍攝工作正在進行後製,包括與亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)合作的電影「超級細胞」(Supercell,暫譯)和HBO新劇「偶像漩渦」(The Idol,暫譯)。

「綜藝」則報導,安海契最近完成Lifetime頻道「13號房間的女孩」(Girl in Room 13,暫譯)的電影拍攝,預定將於9月首映。