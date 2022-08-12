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貝克漢家婆媳不和 媳婦不忍了 揭露真相

記者蘇詠智／即時報導
布魯克林貝克漢（左）與妻子妮可拉佩茲感情仍很甜蜜。圖／摘自IG
布魯克林貝克漢（左）與妻子妮可拉佩茲感情仍很甜蜜。圖／摘自IG

昔日足球金童大衛貝克漢與前「高貴辣妹」維多莉亞組成的家庭，被稱為「英國除了皇室之外的第2家庭」，任何成員的動態都會變成媒體熱烈報導的新聞，維多莉亞也曾經坦言自己把「貝克漢」當成品牌在經營，兒女們的知名度也都被她刻意炒起來。

但人怕出名豬怕肥，今年4月貝克漢家長子布魯克林才風風光光看演過「變形金剛4」等片的億萬豪門千金妮可拉佩茲結婚，還不到半年就被傳婆媳問題嚴重，妮可拉與維多莉亞在社群網站上幾無互動，互將對方當空氣，八卦新聞更稱兩人從婚禮籌畫、妮可拉完全不想採用維多莉亞的任何意見開始，就已經種下心結，導致現在的冷戰。

對此，妮可拉認為是八卦刊物向來捕風捉影，剛巧她婚禮上穿的是范倫鐵諾手工訂製婚紗，而不是維多莉亞自家品牌的婚紗，因此就開始被無限放大、過度解讀，才會有「婆媳失和」這樣的傳聞。妮可拉喊冤：「我本來就要穿她牌子的婚紗，我真的很想，可是在離婚禮剩幾個月的時候，她發現她的師傅沒辦法趕得出來，所以我得去找別的婚紗，她沒有說我不能，我也沒有說我不想，大概就從這裡開始被做文章，然後就一路誇張到底了。」

布魯克林也附和挺愛妻：「我知道永遠會有人寫這種東西，總是會有人想把別人打壓下來，不過大家真的都處得很愉快，這樣很棒。」

妮可拉佩茲認為自己沒穿婆婆推出的婚紗，讓八卦刊物開始編造「婆媳失和」的報導。圖／...
妮可拉佩茲認為自己沒穿婆婆推出的婚紗，讓八卦刊物開始編造「婆媳失和」的報導。圖／摘自VOGUE

八卦 布魯克林 社群網站

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