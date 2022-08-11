與向佐裸聊 火辣網紅被罵小三 怒嗆網友「我有證據」

向佐(右)與郭碧婷結婚3年，傳出出軌、冷落妻子，迄今未對外回應。（取材自微博）

郭碧婷與香港 娛樂大亨向華強的長子向佐於2019年結婚，日前才生下第二胎，沒想到21日有中國狗仔爆料，向佐疑似婚內出軌，與上空女網紅視訊的畫面也流出，而這位女子也被起底，竟是演過夯劇「三十而已」的小網紅。小胡靜在新聞曝光後，被眾多網友怒罵是小三，讓她親上抖音 回留言，暴怒回應「我又不是三」，但仍未直接回應問題。

7月底，中國網友在微博 發文爆料，寫著「向佐2021年出軌約女網紅視頻，軌之第N彈」，對話截圖上顯示，時間是2021年8月，內容寫著向佐回到上海，女方在猶豫要不要找對方，並附上兩人視訊影片，她也跟自己閨蜜說和向佐認識很久。截圖一流出，這位女子就遭肉搜，她是在抖音有20多萬粉絲的小網紅，雖然「小胡靜」因為向佐疑似出軌事件受到更多關注，但同時也有不少網友怒罵她是小三，讓她氣得回應「哈哈你看見我當三了？呵呵！他婚前我就認識他的老嫂子！比你精彩吧！知道了吧！氣人不？」，隨後又再強調，「我有證據，我不是三，他未娶我未嫁的時候就認識了，你說氣人不？娛樂圈談朋友很正常啊。其他的我也不方便說什麼」。