吳奇隆前妻馬雅舒現身「月升滄海」 網驚：認不出來
愛奇藝國際站（iQ.com）熱播古裝傳奇劇「月升滄海」，戲中吳磊與趙露思已成未婚夫妻，網友更期待後續兩人瘋狂撒糖劇情。劇中除了吳磊、趙露思CP吸睛，網友還驚喜發現吳奇隆前妻馬雅舒也參加演出，但已經完全認不出來。
中國女星趙露思與吳磊主演的古裝劇上部「星漢燦爛」祭出不少驚喜配角，包括周星馳電影「長江7號」的「小男孩」徐嬌、「知否？知否？應是綠肥紅瘦」施詩、王梓薇，如今續篇「月升滄海」推出，劇中扮演毒辣反派的「文修君」，是由吳奇隆的前妻馬雅舒所飾演。馬雅舒一出場眉眼毒辣又暗藏瘋癲執著，不僅進皇宮打皇后（童蕾飾），也毒打女主角趙露思，讓網友看得目瞪口呆。
馬雅舒2006年與前夫吳奇隆結婚前，曾有不少代表作，最知名的戲路就是苦情小花。她2007年演出「順娘」與「換子成龍」、2008年的「牌坊下的女人」，以及2010年「大丫鬟」等作品，都走悲情女主角路線，因此不少觀眾看到她最新劇作裡扮演凶狠惡女，都無法相信這是同一個人。
而之前在「瑯琊榜」中的小飛流吳磊長大後也變一個人，在新戲中飾演的凌不疑有著坎坷身世，總是用權勢、命令方式保護趙露思，他對待人好的方式與眾不同，甚至一訂婚，就要求女方全家陪練身體，全部集合在家練功，這種「直男霸道」行徑讓他受訪時坦言這個角色，「一半天使、一半惡魔，現在要是有這樣的人，我一定會離得遠遠的，立馬報警就走了！」更害怕這樣的人設遭到劇迷抗拒，「我也挺怕觀眾會不喜歡的，因為他有時候其實很霸道、很熱烈、很直接，在當代年輕人來看，不是那麼健康。」
上一則
FB留言