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孫安佐再拿槍惹議 狄鶯遭酸民轟「老太婆沒禮義廉恥」

記者楊起鳳／即時報導
孫安佐(右)錄影片喊「槍在手、孫安佐，我回來了」。圖／YouTube
孫安佐(右)錄影片喊「槍在手、孫安佐，我回來了」。圖／YouTube

孫安佐在美國因涉嫌製造手槍未遂入獄238天後遭遣返，原本返台還要面對官司，但日前獲判不起訴，沒想到孫安佐6日卻在YouTube宣告回歸，並附上一張手持槍的照片表示「是時候該加倍奉還了」，此舉又讓狄鶯粉絲團引來酸民留言，而狄鶯也回嗆毫不手軟。

孫安佐在YouTube上傳持槍照以及「槍在手，我回來了！是時候該重操舊業了」標題，影片中他不僅認為檢察官應「加強英文」，同時以黑底白字寫下「有些事我一直隱瞞著大家，是時候加倍奉還了…」沒想到卻引來不少網友認為用詞不妥，跑去狄鶯臉書發文攻擊，「老太婆還要自我感覺良好多久？自我檢討、禮義廉恥有在妳家族基因裡嗎」、「請管好自家的孩子，加倍奉還啥，是台灣對孫安佐太仁慈嗎？」、「妳們一家3口不要出現，讓人傷腦筋」。

狄鶯看到也直接回嗆：「你就像一隻狗一樣在吠，更不要臉的人是你，你來我的粉絲團幹嘛刷存在感，沒有智商的人在我這邊浪費時間，你不是笨就是腦殘」、「滾出去我的粉絲團，沒用的人」，不少網友要狄鶯不要理酸民，也有網友回應：「有些事情沒必要回應，因為他們不是當事人。」要狄鶯放寬心。

狄鶯跟酸民互嗆。圖／
狄鶯跟酸民互嗆。圖／

YouTube 遣返 臉書

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