孫安佐再拿槍惹議 狄鶯遭酸民轟「老太婆沒禮義廉恥」

孫安佐(右)錄影片喊「槍在手、孫安佐，我回來了」。圖／YouTube

孫安佐在美國因涉嫌製造手槍未遂入獄238天後遭遣返 ，原本返台還要面對官司，但日前獲判不起訴，沒想到孫安佐6日卻在YouTube 宣告回歸，並附上一張手持槍的照片表示「是時候該加倍奉還了」，此舉又讓狄鶯粉絲團引來酸民留言，而狄鶯也回嗆毫不手軟。

孫安佐在YouTube上傳持槍照以及「槍在手，我回來了！是時候該重操舊業了」標題，影片中他不僅認為檢察官應「加強英文」，同時以黑底白字寫下「有些事我一直隱瞞著大家，是時候加倍奉還了…」沒想到卻引來不少網友認為用詞不妥，跑去狄鶯臉書 發文攻擊，「老太婆還要自我感覺良好多久？自我檢討、禮義廉恥有在妳家族基因裡嗎」、「請管好自家的孩子，加倍奉還啥，是台灣對孫安佐太仁慈嗎？」、「妳們一家3口不要出現，讓人傷腦筋」。