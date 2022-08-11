我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Meta聊天機器人語驚四座：查克柏格靠剝削人們賺錢

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是他做過的蠢事之一

玄彬與孫藝真結婚後首作 再扮北韓刑警迷倒少時潤娥

記者黃保慧／即時報導
玄彬暌違4年的大銀幕之作「機密同盟2」。圖／車庫提供
玄彬暌違4年的大銀幕之作「機密同盟2」。圖／車庫提供

玄彬暌違4年的大銀幕之作「機密同盟2」，也是他與孫藝真結婚後的首部作品。延續前作「機密同盟」，玄彬在續作中繼續飾演北韓刑警「任鐵零」一角，帶著新任務來到南韓，和南韓刑警「姜鎮泰」、FBI探員「傑克」合作，成為三角同盟中的主導人物，對於以本作回歸的感想，玄彬表示：「這次努力想展現出『鐵零』在各方面都更勝前作的模樣！」

影片來源：YouTube GaragePlay 車庫娛樂

有「真大海」之稱的柳海真，在「機密同盟2」中續演南韓刑警「姜鎮泰」一角，以獨特的詼諧演技風格再度展現這個角色充滿人情味的模樣，且將發揮更勝前作的逗趣演技，和玄彬所飾演的北韓刑警展開一段爆笑刺激的搜查行動！李晳勳導演還透露：「這次柳海真演員所挑戰的動作場面難度更勝前作，且觀眾們所期待的爆笑場面，柳海真也將完美地展現給大家。」

有「真大海」之稱的柳海真，在「機密同盟2」中續演南韓刑警「姜鎮泰」一角。圖／車庫...
有「真大海」之稱的柳海真，在「機密同盟2」中續演南韓刑警「姜鎮泰」一角。圖／車庫提供

「少女時代」成員林潤娥在片中繼續飾演「朴敏英」一角，將再次展現愉快、充滿活力的存在感。李晳勳導演表示：「林潤娥演員將每一場戲都變得很有趣，展現特別的演技才華！而且還以與眾不同的即興演出，塑造出這個機靈的角色！」

「少女時代」成員林潤娥在片中繼續飾演「朴敏英」一角。圖／車庫提供
「少女時代」成員林潤娥在片中繼續飾演「朴敏英」一角。圖／車庫提供

[email protected][email protected]>

此外，以「犯罪都市」獲得青龍獎最佳男配角的陳善圭，後來接連以「雞不可失」、「勝利號」等作展現極具張力的演技，這次他在「機密同盟2」中則飾演大惡角，將和玄彬、柳海真展開最激烈的血戰。陳善圭這次為詮釋這個角色，還學了北韓方言，並挑戰高難度的動作戲，將展現強烈的角色魅力！李晳勳導演表示：「由陳善圭演員來詮釋『張明俊』這個角色彷彿命中注定！他每場戲都令人印象深刻。」<

玄彬暌違4年的大銀幕之作「機密同盟2」。圖／車庫提供
玄彬暌違4年的大銀幕之作「機密同盟2」。圖／車庫提供

導演 北韓 南韓

上一則

梁朝偉微笑舉杯 人生再提升靠這點不斷進步

延伸閱讀

金正恩宣告北韓戰勝疫情 金與正透露他曾高燒重病

金正恩宣告北韓戰勝疫情 金與正透露他曾高燒重病
拍廣告賺奶粉錢 孫藝真一轉身孕肚曝光

拍廣告賺奶粉錢 孫藝真一轉身孕肚曝光
孫藝真挺孕肚上工 一轉身「小腹隆起全曝光」

孫藝真挺孕肚上工 一轉身「小腹隆起全曝光」
孫藝真白袍女神模樣曝光 網驚：真的有懷孕嗎？

孫藝真白袍女神模樣曝光 網驚：真的有懷孕嗎？

熱門新聞

53歲的許晴至今單身。（取材自微博）

「最美任盈盈」53歲仍單身 被問性需求 她大方回應

2022-08-04 22:40
珍妮佛洛佩茲（右）愈忙愈容光煥發。（路透資料照片）

快被翹臀珍榨乾？班艾佛列克才新婚就憔悴 前妻都擔憂

2022-08-05 21:12
好萊塢女星安海契驚傳自駕發生車禍，火燒車造成她嚴重燒傷，送醫治療情況仍危險。（取材自Instagram）

「六天七夜」女星安海契自駕火燒車 嚴重燒傷插管治療

2022-08-05 22:08
與癌症搏鬥多時的歌星奧莉薇亞紐頓強(Olivia Newton-John)8日早上在加州南部自家莊園去世， 享年73歲。圖為奧莉薇亞紐頓強2020年2月在澳大利亞體育場演唱。Getty Images

「火爆浪子」女星奧莉薇亞紐頓強 73歲癌逝

2022-08-08 20:40
郭富城、方媛感情甜蜜。(取材自微博)

郭富城99朵玫瑰為愛妻慶生「與岳父母差2歲」罕見同框

2022-08-06 07:43
林憶蓮近況曝光。(取材自臉書）

56歲林憶蓮罕見露面為乾爹祝壽 網驚差點認不出來

2022-08-05 08:33

超人氣

更多 >
疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相
腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生
曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元

曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元
火辣DJ玩太嗨 脫衣解扣給客人塞錢 脫序畫面流出下場慘

火辣DJ玩太嗨 脫衣解扣給客人塞錢 脫序畫面流出下場慘
台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題