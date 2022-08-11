玄彬與孫藝真結婚後首作 再扮北韓刑警迷倒少時潤娥

玄彬暌違4年的大銀幕之作「機密同盟2」。圖／車庫提供

玄彬暌違4年的大銀幕之作「機密同盟2」，也是他與孫藝真結婚後的首部作品。延續前作「機密同盟」，玄彬在續作中繼續飾演北韓 刑警「任鐵零」一角，帶著新任務來到南韓 ，和南韓刑警「姜鎮泰」、FBI探員「傑克」合作，成為三角同盟中的主導人物，對於以本作回歸的感想，玄彬表示：「這次努力想展現出『鐵零』在各方面都更勝前作的模樣！」

影片來源：YouTube GaragePlay 車庫娛樂

有「真大海」之稱的柳海真，在「機密同盟2」中續演南韓刑警「姜鎮泰」一角，以獨特的詼諧演技風格再度展現這個角色充滿人情味的模樣，且將發揮更勝前作的逗趣演技，和玄彬所飾演的北韓刑警展開一段爆笑刺激的搜查行動！李晳勳導演 還透露：「這次柳海真演員所挑戰的動作場面難度更勝前作，且觀眾們所期待的爆笑場面，柳海真也將完美地展現給大家。」

有「真大海」之稱的柳海真，在「機密同盟2」中續演南韓刑警「姜鎮泰」一角。圖／車庫提供

「少女時代」成員林潤娥在片中繼續飾演「朴敏英」一角，將再次展現愉快、充滿活力的存在感。李晳勳導演表示：「林潤娥演員將每一場戲都變得很有趣，展現特別的演技才華！而且還以與眾不同的即興演出，塑造出這個機靈的角色！」

「少女時代」成員林潤娥在片中繼續飾演「朴敏英」一角。圖／車庫提供

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