「捍衛戰士：獨行俠」上小螢幕 阿湯哥創高峰訴心聲

「捍衛戰士：獨行俠」5月底上映以來，在全球都創下驚人紀錄。圖／CATCHPLAY+提供

湯姆克魯斯 主演的「捍衛戰士：獨行俠」讓他再登榮耀，名利雙收，今（11）日凌晨宣布，該片即將上架影音平台，讓影迷重溫電影的精采時刻。

阿湯哥 日前接受「Light the Fuse」podcast訪問時提到電影的成功，謙虛表示：「最棒的就是每個人都開心，這就是我想要的。從影以來，我埋頭苦幹也期望甚高，但我真正希望的是人們能因為這部電影而更好。看到觀眾、電影公司、以及每一個發行階段為此努力的人們都能開心，這真的很棒。」

他透露，常告訴一些藝術創作者們眼光要遠大，「他們做的事情可以影響很多人的生活，甚至是電影院 裡賣爆米花的員工。這比獲得認可更重要，我純粹因為大家度過了一個愉快的夏天而感到快樂。」

「捍衛戰士：獨行俠」5月底上映以來，不僅被譽為史上最成功的續集，製作水準及精采程度更獲封為影迷而生的電影，而打造無與倫比的娛樂饗宴一直是阿湯哥堅持不懈的目標，阿湯哥說：「我們常說我們在拍電影時心裡想的就是觀眾。我們想發揮長才娛樂大家，拍攝的每一天，我都想確保我已付出所有，因為竭盡所能拍電影實在太好玩了。」