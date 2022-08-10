我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨增速趨緩 道指漲535點

對台海戰備警巡 裴洛西：不會放任北京對台建立新常態

「捍衛戰士：獨行俠」上小螢幕 阿湯哥創高峰訴心聲

記者黃保慧／即時報導
「捍衛戰士：獨行俠」5月底上映以來，在全球都創下驚人紀錄。圖／CATCHPLAY+提供
「捍衛戰士：獨行俠」5月底上映以來，在全球都創下驚人紀錄。圖／CATCHPLAY+提供

湯姆克魯斯主演的「捍衛戰士：獨行俠」讓他再登榮耀，名利雙收，今（11）日凌晨宣布，該片即將上架影音平台，讓影迷重溫電影的精采時刻。

阿湯哥日前接受「Light the Fuse」podcast訪問時提到電影的成功，謙虛表示：「最棒的就是每個人都開心，這就是我想要的。從影以來，我埋頭苦幹也期望甚高，但我真正希望的是人們能因為這部電影而更好。看到觀眾、電影公司、以及每一個發行階段為此努力的人們都能開心，這真的很棒。」

他透露，常告訴一些藝術創作者們眼光要遠大，「他們做的事情可以影響很多人的生活，甚至是電影院裡賣爆米花的員工。這比獲得認可更重要，我純粹因為大家度過了一個愉快的夏天而感到快樂。」

「捍衛戰士：獨行俠」5月底上映以來，不僅被譽為史上最成功的續集，製作水準及精采程度更獲封為影迷而生的電影，而打造無與倫比的娛樂饗宴一直是阿湯哥堅持不懈的目標，阿湯哥說：「我們常說我們在拍電影時心裡想的就是觀眾。我們想發揮長才娛樂大家，拍攝的每一天，我都想確保我已付出所有，因為竭盡所能拍電影實在太好玩了。」

「捍衛戰士：獨行俠」截至9日已在全台狂賣6億9414萬，登上台灣影史票房第七名，北美累積票房目前達6.63億美金，全球票房目前突破13.53億美金，分別創下他從影以來全台、全美、全球最高票房紀錄。電影即將於CATCHPLAY+上架，日期近日公開。

「捍衛戰士：獨行俠」5月底上映以來，在全球都創下驚人紀錄。圖／CATCHPLAY...
「捍衛戰士：獨行俠」5月底上映以來，在全球都創下驚人紀錄。圖／CATCHPLAY+提供
「捍衛戰士：獨行俠」5月底上映以來，在全球都創下驚人紀錄。圖／CATCHPLAY...
「捍衛戰士：獨行俠」5月底上映以來，在全球都創下驚人紀錄。圖／CATCHPLAY+提供

電影院 阿湯哥 湯姆克魯斯

上一則

布魯斯威利患失語症 息影前警局送真車 火爆炸場

延伸閱讀

阿湯哥又賣命拍戲 山友目睹：真跳崖

阿湯哥又賣命拍戲 山友目睹：真跳崖
「捍衛戰士2」直逼13億 阿湯哥英國拍戲跳傘再秀暖舉

「捍衛戰士2」直逼13億 阿湯哥英國拍戲跳傘再秀暖舉
阿湯哥「捍衛戰士2」創佳績 有望問鼎奧斯卡

阿湯哥「捍衛戰士2」創佳績 有望問鼎奧斯卡
小布託友牽紅線 裘莉有望湊對阿湯哥？

小布託友牽紅線 裘莉有望湊對阿湯哥？

熱門新聞

53歲的許晴至今單身。（取材自微博）

「最美任盈盈」53歲仍單身 被問性需求 她大方回應

2022-08-04 22:40
珍妮佛洛佩茲（右）愈忙愈容光煥發。（路透資料照片）

快被翹臀珍榨乾？班艾佛列克才新婚就憔悴 前妻都擔憂

2022-08-05 21:12
好萊塢女星安海契驚傳自駕發生車禍，火燒車造成她嚴重燒傷，送醫治療情況仍危險。（取材自Instagram）

「六天七夜」女星安海契自駕火燒車 嚴重燒傷插管治療

2022-08-05 22:08
與癌症搏鬥多時的歌星奧莉薇亞紐頓強(Olivia Newton-John)8日早上在加州南部自家莊園去世， 享年73歲。圖為奧莉薇亞紐頓強2020年2月在澳大利亞體育場演唱。Getty Images

「火爆浪子」女星奧莉薇亞紐頓強 73歲癌逝

2022-08-08 20:40
郭富城、方媛感情甜蜜。(取材自微博)

郭富城99朵玫瑰為愛妻慶生「與岳父母差2歲」罕見同框

2022-08-06 07:43
林憶蓮近況曝光。(取材自臉書）

56歲林憶蓮罕見露面為乾爹祝壽 網驚差點認不出來

2022-08-05 08:33

超人氣

更多 >
華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機
她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…
世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺

世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺
腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生
一元店這10項商品 花再少錢都不值得

一元店這10項商品 花再少錢都不值得