我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對台海戰備警巡 裴洛西：不會放任北京對台建立新常態

一洲焦點／川普4大官司纏身仍要選總統、北京出台灣白皮書

布魯斯威利患失語症 息影前警局送真車 火爆炸場

記者黃保慧／即時報導
布魯斯威利的妻子艾瑪赫明在美國父親節當周PO出全家福照片。圖／摘自IG
布魯斯威利的妻子艾瑪赫明在美國父親節當周PO出全家福照片。圖／摘自IG

布魯斯威利（Bruce Willis）、「殺手保鑣2」動作男星法蘭克葛里洛（Frank Grillo）主演「終極交戰」將上映，片中擁有布魯斯威利近年作品中規模最浩大的街頭槍戰場面，轟炸規模可比擬戰爭電影，可說是他息影前最火爆演出！

布魯斯威利在今年3月因為失語症宣布息影後，讓全球影迷都很擔憂這位昔日的動作天王現在的身體狀況。近期，布魯斯威利的妻子艾瑪赫明經常在IG上分享家人互動的影片和照片，其中一隻影片的內容是布魯斯威利在跟10歲女兒梅布爾威利（Mabel Willis）跳舞，看起來仍相當靈活與樂活！而在今年美國父親節的隔天，艾瑪赫明也在IG上分享全家福照片，並祝布魯斯威利父親節快樂。

「大明星小跟班」艾美獎提名演技派男星凱文狄倫（Kevin Dillon）在本片飾演一名落魄的假釋官，為了拯救遭綁架的妻子，被迫與布魯斯威利飾演的警察局長開戰。他在受訪時透露，他們在密西西比州的傑克森（Jackson）取景，當地有關單位給劇組很大的自由，開放他們在市中心狂轟猛炸、拍攝動作場面，當地警方甚至把淘汰的警車送給劇組，「他們說：『沒錯，拿這些警車去炸吧！』」因此，如果觀眾覺得「終極交戰」的爆炸場面很逼真，那是因為他們都是真的來。

「終極交戰」是法蘭克葛里洛第4次與布魯斯威利合作，當初他得知卡司中有這位他的老朋友後，就立刻答應參與演出。「誰知道布魯斯還能拍幾部電影？所以，我就想，我就去跟他玩玩吧。」法蘭克葛里洛也透露，自己喜歡跟布魯斯威利、連恩尼遜（Liam Neeson）、席維斯史特龍（Sylvester Stallone）、約翰馬克維奇 (John Malkovich)這樣的老牌影星合作，「這些傢伙有一種懷舊的吸引力，他們會讓我們想起那些動作大片的黃金年代。」

布魯斯威利飾演警察局長。圖／車庫提供
布魯斯威利飾演警察局長。圖／車庫提供
布魯斯威利飾演警察局長。圖／車庫提供
布魯斯威利飾演警察局長。圖／車庫提供
布魯斯威利飾演警察局長。圖／車庫提供
布魯斯威利飾演警察局長。圖／車庫提供

布魯斯威利 電影 艾美獎

上一則

林志穎「驚喜現身」上線 經紀人爆真實現況

延伸閱讀

涉性醜聞波及劇組 凱文史貝西判賠「紙牌屋」製片3090萬

涉性醜聞波及劇組 凱文史貝西判賠「紙牌屋」製片3090萬
李亞鵬息影12年 自曝明年或復出做導演

李亞鵬息影12年 自曝明年或復出做導演
優越健保(愛心村VillageCareMax)舉辦會員感恩日暨法拉盛辦事處三週年慶

優越健保(愛心村VillageCareMax)舉辦會員感恩日暨法拉盛辦事處三週年慶
艾瑪華森傳切割JK羅琳遭出征 同片演員發聲「沒不合」

艾瑪華森傳切割JK羅琳遭出征 同片演員發聲「沒不合」

熱門新聞

53歲的許晴至今單身。（取材自微博）

「最美任盈盈」53歲仍單身 被問性需求 她大方回應

2022-08-04 22:40
珍妮佛洛佩茲（右）愈忙愈容光煥發。（路透資料照片）

快被翹臀珍榨乾？班艾佛列克才新婚就憔悴 前妻都擔憂

2022-08-05 21:12
好萊塢女星安海契驚傳自駕發生車禍，火燒車造成她嚴重燒傷，送醫治療情況仍危險。（取材自Instagram）

「六天七夜」女星安海契自駕火燒車 嚴重燒傷插管治療

2022-08-05 22:08
與癌症搏鬥多時的歌星奧莉薇亞紐頓強(Olivia Newton-John)8日早上在加州南部自家莊園去世， 享年73歲。圖為奧莉薇亞紐頓強2020年2月在澳大利亞體育場演唱。Getty Images

「火爆浪子」女星奧莉薇亞紐頓強 73歲癌逝

2022-08-08 20:40
郭富城、方媛感情甜蜜。(取材自微博)

郭富城99朵玫瑰為愛妻慶生「與岳父母差2歲」罕見同框

2022-08-06 07:43
林憶蓮近況曝光。(取材自臉書）

56歲林憶蓮罕見露面為乾爹祝壽 網驚差點認不出來

2022-08-05 08:33

超人氣

更多 >
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機
她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…
世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺

世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺
腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生