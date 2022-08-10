布魯斯威利患失語症 息影前警局送真車 火爆炸場

布魯斯威利的妻子艾瑪赫明在美國父親節當周PO出全家福照片。圖／摘自IG

布魯斯威利 （Bruce Willis）、「殺手保鑣2」動作男星法蘭克葛里洛（Frank Grillo）主演「終極交戰」將上映，片中擁有布魯斯威利近年作品中規模最浩大的街頭槍戰場面，轟炸規模可比擬戰爭電影 ，可說是他息影前最火爆演出！

布魯斯威利在今年3月因為失語症宣布息影後，讓全球影迷都很擔憂這位昔日的動作天王現在的身體狀況。近期，布魯斯威利的妻子艾瑪赫明經常在IG上分享家人互動的影片和照片，其中一隻影片的內容是布魯斯威利在跟10歲女兒梅布爾威利（Mabel Willis）跳舞，看起來仍相當靈活與樂活！而在今年美國父親節的隔天，艾瑪赫明也在IG上分享全家福照片，並祝布魯斯威利父親節快樂。

「大明星小跟班」艾美獎 提名演技派男星凱文狄倫（Kevin Dillon）在本片飾演一名落魄的假釋官，為了拯救遭綁架的妻子，被迫與布魯斯威利飾演的警察局長開戰。他在受訪時透露，他們在密西西比州的傑克森（Jackson）取景，當地有關單位給劇組很大的自由，開放他們在市中心狂轟猛炸、拍攝動作場面，當地警方甚至把淘汰的警車送給劇組，「他們說：『沒錯，拿這些警車去炸吧！』」因此，如果觀眾覺得「終極交戰」的爆炸場面很逼真，那是因為他們都是真的來。