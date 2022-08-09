容祖兒吃豬食、王嘉爾吃大便…還有藝人為節目喝隔夜尿

容祖兒在節目細心照顧小豬。圖／摘自微博

容祖兒近年在大陸發展，不只參加「乘風破浪的姐姐」節目錄製，也加入了大陸綜藝節目「牧野家族」，在「林中小屋」生活，與小豬、白兔相處。最新一集中，她為小豬準備早餐，還和豬吃同一份，看起來非常享受，引起討論。

容祖兒在節目中超 認真地為豬準備豬糧，將「水面粉」放入電鍋煲煮，說道：「其實這些，人類是可以吃的吧？好像挺好吃的！」 最後她忍不住吃了幾口，反問節目單位：「我覺得是可以吃的吧！」她對味道相當滿意，還「舔舔舌頭」閉眼享受：「這個好像我喜歡吃的早餐麥片。」

其實不少藝人在參加真人綜藝節目時，都曾體驗吃過特別的食物，除了昆蟲類的食物之外，2016年，謝天華參加大陸實境節目「跟著貝爾去冒險」，挑戰野外生存，最後一集還要喝自己隔夜的尿，雖然加了水，還是一大挑戰，謝天華當時表示：「因為已經沒有選擇，就要面對，雖然是很噁心的事情，但不能逃避，就把它解決。」

而2016年陶晶瑩主持的大陸節目「大學生來了」中，製作單位準備蝙蝠、兔子及蠶的「糞便」讓韓國男團GOT7成員王嘉爾品嚐，王嘉爾面不改色一口吃下去，讓現場驚呼連連。但事後節目有表示糞便有經過老中醫處理，是中藥材，但該食物的原型仍是大便。