安海契車禍重傷尚在昏迷 未如預期脫險 狀況嚴峻

安海契發生嚴重車禍，至今都還在昏迷、尚未清醒。（路透資料照片）

曾主演「六天七夜」、「火山爆發」一度頗為走紅的女星安海契，近日發生高速駕車撞進民宅的事故，車子爆炸起火，她也身受重傷，被送進醫院。雖然她前男友湯瑪斯傑恩後來曾受訪表示她的狀況已穩定，媒體也稱她應不至於有生命危險，但最新的說法卻是她仍在昏迷，並未清醒，不僅肺部受傷、需要呼吸器幫助，身上的燒傷也要手術 治療，情況似乎仍很嚴峻。

安海契疑似是酒駕肇事，但目前人都還在救治，車禍詳細原因也尚在調查中。她的家人、親友早先已發聲明請外界尊重她的隱私，並為她祈福。她堪稱演藝圈奇女子，因在晨間肥皂劇一人分飾兩角的突出表現獲得晨間節目艾美獎 肯定，之後接到一堆電影 邀約，憑和艾爾帕西諾與強尼戴普合演的「驚天爆」受到編導青睞，成為迅速走紅的女星。