婚變將滿6周年 裘莉被揭露對小布永不停止攻擊的原因

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉婚變將滿6周年，還沒能正式離婚。（路透資料照片）

曾經是好萊塢至尊伴侶檔的布萊德彼特 與安琪莉娜裘莉 ，交往多年後才結婚，卻在婚後兩年爆發婚變，等下個月就要滿6周年。除了3年之前，彼此已經透過法律途徑取回合法單身身分之外，在財產分配與孩子們監護權的處理上都沒能達成共識，因此離婚無法正式生效。「紐約郵報」近日報導，裘莉對小布 永不放棄攻擊，在法庭戰上不但毫不讓步，還狠招連發，就是為了防堵他能跟自己取得小孩的共同監護權。

「紐約郵報」稱這共同監護權就是父母各自擁有一半的權利，小布本來在去年5月已由法庭判定和裘莉得到共同監護權，裘莉吃癟沒多久，很快就再用法律手段，堅稱法官過去曾經與小布有業務往來、應不能適任，設法讓他被撤換，共同監護權因而又作罷。接著她又提出申訴，對和她與小布幾個親生子女做過約談的心理醫師，展開非犯罪調查，意圖讓他對於有利小布爭取到共同監護權的證詞不予被採用。

裘莉近日又主動販賣小布在法國酒莊的釀酒事業股權給俄羅斯的巨賈，一招又一招，招招很辣，完全不顧念昔日情分，「紐約郵報」稱她的最終極目標是能阻擋就阻擋，能夠拖就拖，等到他們的小孩每個都成年，小布就再也甭想得到共同監護權，現在幾個養子女都已經陸續成年，親生的長女喜蘿是16歲，龍鳳胎諾克斯與薇薇安是14歲，最多再拖4年，孩子們就都成年、自主。

過去幾年布萊德彼特曾被離婚戰搞得心情低落，近日走訪歐洲各國宣傳新作「子彈列車」時，明顯感覺得出情緒放鬆，已不再覺得困擾，也許裘莉被看破手腳之後，他對她的攻勢都心理有數，更能夠調整自身的態度，也終於不會再被裘莉的各種手段影響。