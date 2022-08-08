安珀赫德到以色列旅遊大逛書店 還被老闆稱讚

安珀赫德引起許多歐美觀眾反感，因為她想抵制「水行俠2」。（路透資料照片）

自從和前夫強尼戴普打完誹謗官司後獲判要賠超過千萬美元的安珀赫德，始終給外界「無法支付賠償金」的印象，就算近日賣掉在加州 的房子、比購入金額漲了一倍，也只進帳百萬美元，仍然和千萬美元差了一大截。她經濟情況出現如此重大隱憂的關鍵時刻，竟然還被拍到在以色列大城特拉維夫旅遊，顯然並沒如外界想像的捉襟見肘。

安珀赫德因為這場官司，幾乎成為歐美網友公敵，被貼上「滿口謊言心機女」的標籤，幾百萬人連署要「水行俠2」把她換掉、不要她繼續當女主角，她也在電視訪問時坦言自己在這件官司被不公平對待，太多人充滿對她的偏見。不過她在特拉維夫去逛書店 ，書店老闆竟然沒有第一時間認出她，只覺得和友人以及女兒一起進來逛的她，溫和、有禮、有善，選書的品味也挺不錯，直到她拿出信用卡 付帳，才發現她就是熱門新聞的焦點人物，老闆隨後請她拍逛書店的照片、想放在網站上宣傳，她也沒有反對，完成他的要求。

至於安珀現在到底在「水行俠2」有多重的分量？據看過秘密試映的觀眾透露，約莫出場20分鐘，雖然算不上片中很重要的主角，卻也沒被剪光，且片子映後的迴響不錯。由於安排明年春季才要上映，從現在開始還有個大半年，這之中都可能再做改變，她戲分或許會被剪得更少，也有可能加得更多，無論如何，片子已經殺青，不太有辦法再做更大幅度的更動，譬如換人重拍，不喜歡安珀的觀眾只能多擔待。