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貝克漢家婆媳冷戰 豪門千金媳婦說出真心話

記者蘇詠智／即時報導
妮可拉佩茲（左）與維多莉亞貝克漢曾經相處不差。（取材自Instagram）
妮可拉佩茲（左）與維多莉亞貝克漢曾經相處不差。（取材自Instagram）

名震全球的貝克漢家族，被爆料正在上演一場「婆媳冷戰」，大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）的妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz），與婆婆維多莉亞（Victoria Beckham）互當對方是空氣，在社群網站上幾乎沒互動，連帶讓向來對孩子們寵溺有加的維多莉亞和老公大衛，愈來愈少和布魯克林聯絡，據稱婆媳失和的導火線在於妮可拉籌備婚禮時根本不想讓維多莉亞提供意見，維多莉亞也不開心媳婦沒進門就不把自己當一回事。

妮可拉佩茲（右）與布魯克林貝克漢還在新婚的甜蜜期。（取材自Instagram）
妮可拉佩茲（右）與布魯克林貝克漢還在新婚的甜蜜期。（取材自Instagram）

妮可拉佩茲雖然演出過「變形金剛4」（Transformers: Age of Extinction）等影片，卻是含著金湯匙出生的億萬豪門千金，娘家資產據稱是貝克漢一家的3倍多，難怪還沒真的嫁，就已經敢不把未來婆婆放眼裡。

但顯然妮可拉的心情也大受影響，突然在社群網站上發布自己看來鬱悶的神情，意有所指的寫道：「有時候我發現不容易把悲傷的樣子展現出來。成長在有7個兄弟姊妹與意志堅定雙親的家庭中，讓我也很強悍，就像錘子釘釘子一樣深深存在我體內，讓我不會被別人打倒，或是傷心，讓我築起自我保護的高牆，尤其在這個業界。我們總會有被別人弄得難過的時候，若覺得受傷也很OK，我想呈現這種面向的我，我感謝你們大家的支持，我聽得到你們的聲音，對我有很大意義。」

究竟妮可拉佩茲為何感到受傷、委屈？是否真因為不討婆婆歡心還陷入冷戰？當事人恐怕才會有答案。諷刺的是，妮可拉與維多莉亞不是一開始就不對盤，兩人曾開心合照，妮可拉還稱維多莉亞是自己的榜樣，想不到彼此關係更近，內心距離卻變得更遠，夾在中間的布魯克林，似乎力挺愛妻，只要老婆不見得要老娘。

妮可拉佩茲難得露出憂愁哀傷的表情。（取材自Instagram）
妮可拉佩茲難得露出憂愁哀傷的表情。（取材自Instagram）

社群網站 布魯克林

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