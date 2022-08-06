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DC效法漫威 大刀砍掉「蝙蝠少女」 連她也不見了

記者蘇詠智／即時報導
「蝙蝠女孩」砸大錢拍攝，卻在即將完成前被整個砍掉，DC影片迷感到震驚、遺憾。圖／摘自imdb
「蝙蝠女孩」砸大錢拍攝，卻在即將完成前被整個砍掉，DC影片迷感到震驚、遺憾。圖／摘自imdb

不樂見DC漫畫影片在票房與人氣度長期被對手漫威輾壓，新合併的華納兄弟探索集團，有樣學樣為DC影片擬定類似漫威的10年計畫，透過縝密的安排，讓英雄人物獨立影片陸續登場，待培養出死忠粉絲後再聯手出擊，免得像之前貿然推出「正義聯盟」，落得賣座、口碑皆不如預期。

然而在這新的10年計畫中，部分2線英雄獨立影片，若是被評定效果不佳，有可能說砍掉就砍掉，像是近日震撼各界、耗資9千萬美金的「蝙蝠女孩」被宣告徹底取消，既不會在戲院上映，也沒有要在串流平台發行，就是第一個被開鍘的受害者，未來只怕還會有別人跟進。

「蝙蝠女孩」已砸了大錢，片子也在後製的最終階段，其實已經有過幾回秘密試映，既然片子無緣見天日，各方好奇內容，有幸一睹的觀眾透露，經典版「蝙蝠俠」米高基頓回歸的戲分不如大家預期的多，也沒有如之前猜測的擔任蝙蝠女孩的師父，算是分量還好但地位重要 。

早先米高基頓回歸DC漫畫世界、在電影版「閃電俠」登場，隨後又加碼宣告在「蝙蝠女孩」也會出現，外界就推論他有可能會是DC之後主打的英雄片正史中的蝙蝠俠代表，頂替已經宣布「畢業」的班艾佛列克，和獨立於DC電影宇宙體系之外的羅伯派汀森版「蝙蝠俠」，目前最新發展，已讓外界猜測，班艾佛列克有可能敗部復活，米高基頓的位子不保。

至於米高基頓版本的「蝙蝠俠」片集，除他之外有沒有人也在「蝙蝠女孩」亮相？答案是：沒有，但有特別安排的驚喜彩蛋。看過試片者透露，由蜜雪兒菲佛扮演的經典版貓女，雖然未在「蝙蝠女孩」登場，可是她所戴的貓女面具有出現，等於提及她在DC影視宇宙中的存在。有趣的是，蜜雪兒目前已經在漫威陣營扮演首代黃蜂女，也不一定有辦法再回歸DC家庭。

經典版貓女蜜雪兒菲佛本來有機會成為DC漫畫新片中的特別彩蛋。圖／摘自imdb
經典版貓女蜜雪兒菲佛本來有機會成為DC漫畫新片中的特別彩蛋。圖／摘自imdb
經典版蝙蝠俠米高基頓回歸銀幕計畫又生變。圖／摘自imdb
經典版蝙蝠俠米高基頓回歸銀幕計畫又生變。圖／摘自imdb

漫威 班艾佛列克 電影

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