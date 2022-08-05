惡鬥是真的？「美國隊長」與「灰影人」被傳私下真不和

萊恩葛斯林（左）與克里斯伊凡（右）的中間夾了「灰影人」女主角安娜迪阿瑪斯，保持安全距離。（路透資料照片）

俗話說「王不見王」，在娛樂圈更是如此。大凡差不多知名度與地位的影星同片合作，很少不會比戲分、比排名或比片酬，除非彼此個性相投、一拍即合，多半是鬧得不太愉快，往後鮮少再往來。近期在Netflix 締造收視熱潮的動作大片「灰影人」，男主角萊恩葛斯林與扮演大反派的克里斯伊凡，都是好萊塢 著名男星，年紀只差了5個月，又都是影迷眼中的俊帥男神，首次合演不只鏡頭下鬥死我活，戲外也被傳不和。

根據「New Ideal」報導，萊恩葛斯林與克里斯伊凡在拍攝「灰影人」時就已經處不來，整個拍攝期間他們兩個講不到幾句話，幸好彼此都算是夠專業，知道在殺青後還有宣傳期要一起跑，盡可能在公眾眼前裝作一團和氣，減少發生衝突的機會，受訪時也都互相客客氣氣，儘管萊恩還是忍不住嘲笑了克里斯這次的蓄鬍造型，可是克里斯當初選擇在片中用這種鬍子登場，就是想製造荒誕的喜感，萊恩開這玩笑，證明確實頗具效果。

然而在專門打臉八卦 的網站上解釋，卻愈讓人感到背後有些許不尋常。曾經主演「樂來越愛你」等片、演技受到肯定的萊恩葛斯林，與扮演「美國隊長」史蒂夫羅傑斯大受影迷歡迎的克里斯伊凡，銀幕形象與戲路就不是很相同，該網站稱他們或許私下不是麻吉，可是有誰規定不能是朋友就一定是敵人，或是片中兩位主角演員一定非得是好朋友、才能把工作做好？

儘管網站試圖讓讀者接受萊恩與克里斯真的沒有「不和」，卻彷彿證實了他們倆個之間也沒有非常和，至少談不上有啥友誼，頂多就是當了一次同事，很順利的把片子拍完、也做完了宣傳，各自盡了自己的義務。