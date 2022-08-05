「蠟筆小新」廣志32年房貸繳完了沒？ 導演大笑回應

橋本昌和執導「蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳」坦言製作時難度不小。圖／木棉花提供

「蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳」導演 橋本昌和日前接受台灣媒體視訊訪問，「蠟筆小新」於1990年開始連載，爸爸野原廣志的經典抱怨台詞是「還有32年房貸沒還完」，今年剛好是32年，被問貸款 是否已還清，橋本昌和笑說自己只負責電影 拍攝，無法多做回應，「但我感激台灣觀眾喜歡『蠟筆小新』長達32年。」

動畫電影「蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳」這次以忍者為主題，導演橋本昌和透露，其實製作群一直想把蠟筆小新與忍者的故事結合，「忍者是硬派的形象，為了主人什麼都願意去做，但小新不是這樣的人，所以想刻意做反差，把不同形象帶出來」。電影早於2020年底就開始製作，但受疫情影響，製作時遇到不少困難，「但我想藉由這部作品，提振小朋友的心情」。

在原作一向個性較為瘋癲的小新，這回在動畫版也難得展現脆弱面，因為思念分隔兩地的媽媽美冴、爸爸廣志哭到睡著，「想要讓流露真實情感，隨時都可以吐露出負面心聲，隨時都可以哭，這場景我在看的時候也有被感動」。

至於自己最喜歡的角色，橋本雖說都很喜歡，但有共鳴的角色應該是爸爸廣志，「他很複雜，哈，對家人很深情，但也有很色喜歡看美女的那一面，他很珍惜小孩，這一點也跟我蠻類似的」。

橋本昌和多年前就來過台灣，對於台灣的美食印象深刻，未來若再拍「蠟筆小新」，願意來台灣拍攝，「我很喜歡台灣，也很期待看到大家對這部電影的想法」。電影現正熱映中。