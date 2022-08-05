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貝克漢驚爆婆媳超不和 恐掀家變風暴

記者蘇詠智／即時報導
維多莉亞貝克漢無法忍受豪門千金媳婦對自己的漠視。（路透資料照片）
維多莉亞貝克漢無法忍受豪門千金媳婦對自己的漠視。（路透資料照片）

結婚不一定是幸福的終點，婚後才是挑戰的開始：今年4月才舉辦「世紀婚禮」的布魯克林貝克漢與妮可拉佩茲，被傳有「婆媳問題」—向來寵孩子的維多莉亞貝克漢，對於豪門千金媳婦無法忍受，家庭風暴已在醞釀中。

昔日足球金童大衛貝克漢與前「高貴辣妹」維多莉亞組成的家庭，堪稱全英國除了皇室之外知名度最高，維多莉亞不諱言把「貝克漢」當成品牌在經營，全家大小的任何舉動都在她主導下登上各大媒體，她也以「貝克漢品牌推手」自居，從沒想到有朝一日，報刊所指的「貝克漢太太」竟會是別人！之前「Tatler 」雜誌安排妮可拉上封面，標題打出「新的貝克漢太太」，布魯克林開心到轉貼在自己的社群網站上，大衛與維多莉亞都沒有點讚，當時就被認為事有蹊蹺。

據「紐約郵報」報導，維多莉亞和妮可拉從婚禮規畫開始就不對盤，從小含著金湯匙出生、嬌生慣養的妮可拉完全不想未來婆婆提供任何意見，絕不願意委屈自己，而慣於掌握主導權的維多莉亞也不習慣被人當空氣，和妮可拉的關係變得更糟，兩人互將對方當空氣，幾乎沒有對話，在社群網站上也不會有互動。儘管大衛與維多莉亞還是把其他小孩都帶去參加婚禮，卻沒有讓婆媳間的心結打開。

外界推論身為媒體寵兒多年的維多莉亞，對家財萬貫的媳婦不無嫉妒，也因此難欣賞她的優點，布魯克林又愛妻護妻，與爸媽之間愈來愈少通話，似乎已經選定站在太座這一邊。

就是這個封面讓妮可拉佩茲更不討婆婆的歡心。圖／摘自Tatler
就是這個封面讓妮可拉佩茲更不討婆婆的歡心。圖／摘自Tatler
布魯克林貝克漢（左）與妮可拉佩茲婚後被傳有婆媳問題。（路透資料照片）
布魯克林貝克漢（左）與妮可拉佩茲婚後被傳有婆媳問題。（路透資料照片）

社群網站 布魯克林 足球

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