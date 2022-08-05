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凱文史貝西上訴失敗 須賠紙牌屋製作公司3100萬美元

中央社洛杉磯4日綜合外電報導
洛杉磯高等法院今天駁回好萊塢影星凱文史貝西(圖)的上訴，裁定2017年遭控性騷擾而從影集「紙牌屋」下車的他，須賠償製作公司MRC約3100萬美元。美聯社
洛杉磯高等法院今天駁回好萊塢影星凱文史貝西(圖)的上訴，裁定2017年遭控性騷擾而從影集「紙牌屋」下車的他，須賠償製作公司MRC約3100萬美元。美聯社

洛杉磯高等法院今天駁回好萊塢影星凱文史貝西的上訴，裁定2017年遭控性騷擾而從影集「紙牌屋」下車的他，須賠償製作公司MRC約3100萬美元。

法新社報導，判決結果對曾被譽為當代最優秀演員之一的凱文史貝西（Kevin Spacey）帶來最新打擊；他幾週前還因被控性侵3名男性現身英國法庭。

在媒體將性騷擾相關指控公諸於世前，兩屆奧斯卡獎得主凱文史貝西在影集「紙牌屋」（House of Cards）中，飾演不擇手段的美國政客法蘭克安德伍（Frank Underwood）長達5季。

製作Netflix熱門政治陰謀影集「紙牌屋」的MRC公司，在將凱文史貝西從主角一職開除後，被迫重新編寫第6季，因而求償。MRC除刪除主角戲份外，也將原定集數從13集縮短至8集以趕上最後期限，導致數以千萬美元的損失。

一名仲裁人2020年認定凱文史貝西因被控性騷擾一事違約，因而裁決他必須賠償製作公司相關損失及成本。

洛杉磯高等法院法官雷卡納（Mel Red Recana）依法裁定，凱文史貝西必須賠償MRC及其他公司3090萬美元。

凱文史貝西透過他的律師及發言人否認所有性騷擾指控，但並未立即回覆請求置評的電子郵件。

這波斷送凱文史貝西輝煌演藝生涯的指控浪潮，適逢#MeToo反性騷擾和性侵運動的興起。這項運動是因好萊塢金牌製作人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）的案件所引發。

凱文史貝西的律師吉布斯（Partrick Gibbs）曾在法庭上表示：「他必須回應這些指控才能繼續他的人生。」

性騷擾 性侵 洛杉磯

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