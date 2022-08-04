離婚14年曾淡出 「凍齡玉女」趙詠華揭第二春內幕

周子寒(前排左起)、施孝榮、趙詠華、金智娟(二排左起)、陳艾湄、王海玲、于台煙、鄭怡、李明德跟王瑞瑜(後排左起)、殷正洋、王夢麟、周治平將在「2022夏日民歌嘉年華」獻唱。圖／本報系資料照

55歲的趙詠華素有「凍齡玉女 」美名，首度加入「2022夏日民歌嘉年華」成為陣容之一，打趣稱以前要買票坐在台下唱，因此從台下唱到台上「沒什麼不同」。其實她不僅錄製無數卡通歌曲，也名列民歌手界的紅牌，當年周末得騎機車連趕數場，她說：「都是自己騎車，還好時間綽綽有餘。」

她說西餐廳內員工是學生、觀眾也是學生，而且民風純樸，演出的民歌手不會勾心鬥角，倒是觀眾會遞紙條點歌，不過登台前自己會先排好曲目，便視情況接受點歌。而她外型清秀，有沒有收過示愛紙條？她笑說：「我算聰明，會找男生當夥伴（指樂手），紙條就當沒看到。」

當年西門町是娛樂重鎮，民歌西餐廳外還有紅包場歌廳，客群年齡層差異明顯，趙詠華說有天演唱途中走進1位伯伯，猜測對方應該走錯入口，不過伯伯非常捧場，最後大方送上紅包，她幽默致謝：「伯伯，我們這裡是穿很多的，穿很少的在對面，但我們唱歌很好聽，如果你喜歡，歡迎常來聽我唱歌。」不忘替自己拉客。

嗓音高亢甜美的她後來從民歌攻占主流市場，婚後一度淡出，2008年婚變後重拾麥克風，近年也跟不少後輩合作，她吐出羨慕心聲，「我們是接受壓抑的長輩教育 ，必須遵守三從四德，框架很多，現在年輕人思維方式比我們還活潑。」既然如此會不會期待第二春？ 她表示不會特別決定要或不要，「那是緣分問題，老天爺安排有，就會來了。」

「2022夏日民歌嘉年華」演唱會於14、21日分別在高雄巨蛋、台北小巨蛋登場，她將跟于台煙、王夢麟、王海玲、王瑞瑜、李明德、周子寒、周治平、金智娟、施孝榮、殷正洋、陳艾湄、楊耀東、鄭怡同台飆唱，購票請洽寬宏藝術。