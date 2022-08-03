我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

數據反駁衰退 道瓊那指大漲 本周跌幅盡消

一洲焦點／波洛西訪台的意義與扭曲、911緝凶終暫落幕

「捍衛戰士2」直逼13億 阿湯哥英國拍戲跳傘再秀暖舉

記者陳建嘉／即時報導
湯姆克魯斯先前積極宣傳「捍衛戰士：獨行俠」，目前全球票房已破12.88億美金。(路透資料照)
湯姆克魯斯先前積極宣傳「捍衛戰士：獨行俠」，目前全球票房已破12.88億美金。(路透資料照)

湯姆克魯斯主演「捍衛戰士：獨行俠」全球票房熱賣，至今已有12.88億美金的佳績，穩坐今年冠軍。不過阿湯哥在忙碌的宣傳行程過後，並未休息，立刻投入新片「不可能的任務 致命清算 第二章」，更被一名英國中年夫妻在登山時意外捕獲，阿湯哥親和力十足，當場還向兩人溫暖問好。

根據「Page Six」報導指出，湯姆當時在英國某座山準備拍一場從懸崖上跳傘的驚險鏡頭，沒想到巧遇一對中年夫妻，兩人也興奮拿手機出來狂拍，沒想到湯姆不但不生氣，還主動向他們道歉：「很抱歉拍片現場很大聲，打擾了你們安靜的登山行程。」並誇讚他們的愛犬特別好看。

當時女方還以為會有替身代打，主動詢問：「你真的要跳下去嗎？」沒想到湯姆對他們微笑點頭後就衝向懸崖，並大叫：「我們等等見。」讓這對夫妻稱讚湯姆克魯斯真的是魅力十足。

湯姆克魯斯拍攝「不可能的任務」系列多年，時常遇到路人在旁觀看，去年8月拍「不可能的任務 致命清算 第一章」，為了在英國德比郡拍一場直升機降落戲，也曾特地向當地居民詢問能否院子空地拍攝，事後不僅與他們合照，更邀請他們一起搭直升機，讓這家人直呼「好像作夢一樣」。

一對英國夫妻登山時，竟巧遇湯姆克魯斯拍攝「不可能的任務 致命清算 第二章」的跳傘...
一對英國夫妻登山時，竟巧遇湯姆克魯斯拍攝「不可能的任務 致命清算 第二章」的跳傘戲，還在旁側拍。圖／摘自IG
阿湯哥事後發現自己拍片被側拍，不但不生氣，還主動向這對夫妻道歉，「抱歉打擾你們平...
阿湯哥事後發現自己拍片被側拍，不但不生氣，還主動向這對夫妻道歉，「抱歉打擾你們平靜的登山旅遊」。圖／摘自IG
湯姆克魯斯為了宣傳「捍衛戰士：獨行俠」，全球跑透透。(路透資料照)
湯姆克魯斯為了宣傳「捍衛戰士：獨行俠」，全球跑透透。(路透資料照)

湯姆克魯斯 英國 阿湯哥

上一則

林志穎住院13天「安全了」網瘋傳大哥群組報平安對話

延伸閱讀

阿湯哥「捍衛戰士2」創佳績 有望問鼎奧斯卡

阿湯哥「捍衛戰士2」創佳績 有望問鼎奧斯卡
小布託友牽紅線 裘莉有望湊對阿湯哥？

小布託友牽紅線 裘莉有望湊對阿湯哥？
阿湯哥破紀錄 「捍衛戰士2」票房擊沉「鐵達尼號」

阿湯哥破紀錄 「捍衛戰士2」票房擊沉「鐵達尼號」
米基洛克嗆阿湯哥算不上好演員 30多年來都在重複自我

米基洛克嗆阿湯哥算不上好演員 30多年來都在重複自我

熱門新聞

有網友在日本偶遇陳冠希一家人。 (取材自Instagram、微博)

41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光

2022-07-28 08:59
布裘婚變快滿6年，彼此都還沒有公開的新戀情。（路透資料照片）

裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回

2022-07-29 17:31
布麗拉森在Instagram貼上穿比基尼奔跑的照片。（取材自Instagram）

「驚奇隊長」身材解放秀雪乳、腹肌 長腿驚現大片瘀青

2022-07-27 22:28
張柏芝與帥兒子合照。（取材自抖音）

張柏芝養3帥兒不夠 宣布家中再添新成員

2022-07-31 00:31
阿Mo傳已完成手術，最壞恐下半身癱瘓。(取材自Instagram)

港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

2022-07-29 00:36
陳美鳳的性感華服讓火辣身材一覽無遺。（高雄流行音樂中心提供）

陳美鳳火辣身材被看光 「真愛男」首露面驚呆全場

2022-07-31 17:55

超人氣

更多 >
波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼
洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復

洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復
波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西訪台 在美華人反應兩極
紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王