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又遭汪小菲提告 葛斯齊秀對話：給大家明白演藝圈黑暗

記者林怡秀／即時報導
葛斯齊秀出法院傳票。圖／摘自臉書
葛斯齊秀出法院傳票。圖／摘自臉書

資深狗仔葛斯齊因爆料汪小菲偷吃聲名大噪，當時汪小菲一氣之下向他提告，葛斯齊揚言丟出更多證據，因汪小菲求饒，葛斯齊後來手下留情，不過葛斯齊今在臉書表示收到法院傳票，被汪小菲提告妨害名譽，他聯繫汪小菲，汪小菲說並未提告，他轉而向法院求證，法院告訴他是汪小菲委託律師提告，他酸「原來是律師告我，不是汪小菲」，直指演藝圈黑暗。

葛斯齊也秀出他和汪小菲的對話截圖，汪小菲皆以語音回覆，他表示汪小菲向他解釋沒有告他，但「可能代理我的律師不嫌事小，就想把事情變大」、「我汪小菲不想提告葛斯齊，葛斯齊對我挺好的，我不想提告他」，讓他忍不住嘲諷自己該懷疑是律師想因此打知名度，順便賺委託費用，對汪小菲的言行不一相當不以為然。

以下為臉書全文：

藉由這次給大家明白演藝圈的黑暗！

我被汪小菲告妨害名譽

他說「我沒告你呀！」

我說，我打電話問法院他說「汪小菲委託律師告你」

原來這要解讀為是律師告我，不是汪小菲，「我明白了！」

我再也不用失眠了

15:54最後通話 汪「我沒有告你」後面接著「可能代理我的律師不嫌事小，就想把事情變大，」後面汪說「我汪小菲不想提告葛斯齊，葛斯齊對我挺好的，我不想提告他」！

難不成我懷疑是律師想藉由告我打知名度？另一頭還能收取委託費用？

不用等法院了，我把最後語音給大家 歡迎那個不用委託人的律師來訊！

PS 傳票上的汪小菲三字是我寫的，我打電話去問法院誰告我，我習慣會把傳票上寫上送我的人大名，我都會好好存檔！

葛斯齊（中）因爆汪小菲猛料一戰成名。本報資料照片
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汪小菲 傳票 臉書

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