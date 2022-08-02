我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：美國不支持台灣獨立 但絕對支持波洛西訪台權利

波洛西華郵投書全文 解釋堅持訪台原因

曾與強尼戴普有婚約 「怪奇物語」女星揭分手後陷低潮

記者杜沛學／台北報導
薇諾娜瑞德（Winona Ryder）近年憑藉「怪奇物語」重新出現在世人眼前。圖／Harper's BAZAAR提供
薇諾娜瑞德（Winona Ryder）近年憑藉「怪奇物語」重新出現在世人眼前。圖／Harper's BAZAAR提供

50歲的薇諾娜瑞德（Winona Ryder）近年憑藉「怪奇物語」重新出現在世人眼前，她曾兩度獲得奧斯卡獎提名，19歲時因電影「剪刀手愛德華」與強尼戴普（Johnny Depp）擦出愛火，兩人被視為好萊塢的金童玉女，但也在分手後，薇諾娜瑞德捲入偷竊案件，在娛樂圈銷聲匿跡，接受「Harper's BAZAAR」雜誌專訪時，也分享這段黑暗過往。

薇諾娜瑞德1989年與強尼戴普陷入熱戀，交往5個月後訂婚，4年後分手。分手後，薇諾娜瑞德的私生活也遠離鎂光燈的焦點，薇諾娜瑞德提到，90年代初期，好萊塢兇猛的文化讓她的生活陷入不為人知的黑暗。後來薇諾娜瑞德在比佛利山莊的Saks Fifth Avenue因入店行竊被捕後，自此銷聲匿跡，她解釋：「當時完全沒有工作邀約，我也把這段期間視為相互喘息的機會。」

因為曾走過這樣的人生經歷，所以薇諾娜瑞德一直很關心那些在「怪奇物語」中合作的年輕演員，會用什麼方式應對影集帶來的關注度？還有一旦播出結束，他們該如何調整自己的心情，「我希望這些孩子們明白這個機會非比尋常。」她指的是能參演一齣這麼有時代精神的影集，「這真的並非常態，我總是告訴他們『得到這個工作的本身就是回報！』因為我在他們那個年紀時很難享受自己勞動的成果。」

薇諾娜瑞德（Winona Ryder）與強尼戴普被視為演藝圈金童玉女。圖／Har...
薇諾娜瑞德（Winona Ryder）與強尼戴普被視為演藝圈金童玉女。圖／Harper's BAZAAR提供

好萊塢 奧斯卡獎 玉女

上一則

女友Vicky親證實 歌手黃大煒因心臟衰竭送醫搶救

下一則

快看世界／碧昂絲新歌突改歌詞 因這詞惹怒殘障群體

延伸閱讀

強尼戴普被安珀律師爆料有「勃起障礙」導致性暴力

強尼戴普被安珀律師爆料有「勃起障礙」導致性暴力
強尼戴普再扮船長 回歸「神鬼奇航」有望？

強尼戴普再扮船長 回歸「神鬼奇航」有望？
強尼戴普再扮「瘋癲船長」？全新劇照釋出引網友熱議

強尼戴普再扮「瘋癲船長」？全新劇照釋出引網友熱議
強尼戴普畫「朋友與英雄」 780幅作品1天賣完賺360萬元

強尼戴普畫「朋友與英雄」 780幅作品1天賣完賺360萬元

熱門新聞

有網友在日本偶遇陳冠希一家人。 (取材自Instagram、微博)

41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光

2022-07-28 08:59
楊紫已經兩度錯過金鷹女神的寶座。（取材自微博）

楊紫「金鷹女神」傳搶輸李沁 粉絲互罵矽膠臉、苦相

2022-07-26 02:30
布裘婚變快滿6年，彼此都還沒有公開的新戀情。（路透資料照片）

裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回

2022-07-29 17:31
布麗拉森在Instagram貼上穿比基尼奔跑的照片。（取材自Instagram）

「驚奇隊長」身材解放秀雪乳、腹肌 長腿驚現大片瘀青

2022-07-27 22:28
張柏芝與帥兒子合照。（取材自抖音）

張柏芝養3帥兒不夠 宣布家中再添新成員

2022-07-31 00:31
阿Mo傳已完成手術，最壞恐下半身癱瘓。(取材自Instagram)

港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

2022-07-29 00:36

超人氣

更多 >
直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場
報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口
波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台
南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有
波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光

波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光