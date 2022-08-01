裘莉計謀得逞？孩子陸續成年、長大 小布難再掌握

布萊德彼特（中）曾經一手牽著養女莎哈拉（左）、一手牽著親生愛女喜蘿上街。（路透資料照片）

布萊德彼特 與安琪莉娜裘莉 的離婚戰還沒告終，兩人的一堆子女已經陸續成年，即將成為有自主能力的大人。歐美八卦刊物早就傳裘莉故意拖延離婚條件的談判，等到孩子們都成年，就不需要非得和父親小布 有一定的相處時光，小布就很難在他們的心目中有多重要的地位。自從兩個養子麥度斯與派克斯先後滿18歲，接下來就輪到黑人養女莎哈拉即將離家念大學，裘莉親自宣布已經選定位於喬治亞州亞特蘭大、頗具歷史的史貝爾曼學院，該校是一所文理綜合私人學院，專門招收女性黑人學生，不難理解裘莉和莎哈拉為何會選擇這所學校。

不同於據傳早就都和布萊德彼特斷絕父子情的麥度斯與派克斯，莎哈拉小的時候和父親還頗親近，甚至會與布裘親生的女兒喜蘿爭寵，也比曾經偏好中性穿著的喜蘿更有女性特質，目前看來，裘莉的養子女已都和小布相當疏離，接下來的3個小孩都是她和小布親生，比較難割捨生父，卻也都要在4年之內成年。小布沒辦法與裘莉達成離婚協議的一大關鍵在無法爭取到共同監護權，看來再拖個幾年，彼此也沒啥好再爭，難關會逐漸打開。

也難怪小布最近被傳心情慢慢放鬆，之前因為離婚戰陷入哀傷的情緒中，現已經願意再尋找下一段認真、穩定的關係，也有說法是他的幾個親生子女，本來就跟他比較近，裘莉就算想方設法刁難、想阻擋他與孩子們相處，依舊沒能徹底洗腦他們割捨父親。