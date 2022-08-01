現身詐欺通緝犯生日趴惹議 伊能靜說話了

伊能靜工作室發表聲明澄清。圖／摘自微博

伊能靜近日在美國參加億萬富豪Andy的奢華生日會，場內奢華程度一度震驚洛杉磯 社交界，據了解含餐費費用超過600萬人民幣（約89萬美元），不過主角Andy被網友起底疑似是因詐騙15億台幣(約5000萬美元)遭到通緝的中國詐欺犯夏竹林，對於出席生日趴一事引起爭議，伊能靜稍早透過工作室發表聲明，表示自己只是應邀參加慈善活動。

伊能靜在聲明中稱友人的女兒以「華人 慈善捐款活動」名義提出邀請，出席並未收取分文，溝通流程時知道全程會有電視台、社交媒體直播，「在活動過程中，主辦方介紹到當天也是捐款人生日，因此伊能靜女士受邀上台講話並互動。現場除與友人的女兒相識外，伊能靜女士與其他人員均不認識。現場採訪也已明確表示受邀而來，並不認識捐款人。」

對於網路相關爆料，伊能靜工作室表示會通過法律途徑，對後續依然惡意解讀的單位及個人進行依法取證，保留相關證據並通過法律途徑維護藝人名譽權。

伊能靜工作室聲明全文：

作為演藝行業的從業人員，同時也作為一名媽媽，伊能靜女士多次參與慈善活動，希望通過自身影響力為公益活動略盡綿力。2022年7月伊能靜女士友人的女兒以「華人慈善捐款活動」的名義向伊能靜女士發出活動邀請。洛杉磯時間7月30日下午伊能靜女士出席該活動。

我方工作人員在溝通該活動流程時，得到明確信息：該慈善活動全程有電視台及社交媒體直播，參與出席的有多位名人。此次活動伊能靜女士也並未收取任何酬金。

抵達現場後，確實有捐款環節且全程有直播。在活動過程中，主辦方介紹到當天也是捐款人生日，因此伊能靜女士受邀上台講話並互動。現場除與友人的女兒相識外，伊能靜女士與其他人員均不認識。現場採訪也已明確表示受邀而來，並不認識捐款人。

工作人員在北京 時間8月1日凌晨發現相關報導後第一時間告知藝人，並聯繫了活動主辦方了解詳情。

不想占用公共資源，希望相關媒體、互聯網營銷號以及個人停止惡意解讀和炒作。我司將通過法律途徑，對後續依然惡意解讀的單位及個人進行依法取證，保留相關證據並通過法律途徑維護藝人名譽權。