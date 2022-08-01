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木村嫂當年有多威？心美、光希5年前才得知真相超傻眼

記者李姿瑩／台北報導
工藤靜香女神氣場依舊。圖／Welcome Music 提供
工藤靜香女神氣場依舊。圖／Welcome Music 提供

「木村嫂」工藤靜香以個人名義出道35周年，推出紀念專輯「感受」，翻唱自己過去的經典歌曲。她當年原本是女團「小貓俱樂部」的成員，1987年單飛後成為叱吒歌壇的玉女紅星，2個女兒心美和光希5年前才知道老媽過去的豐功偉業，驚訝地不敢置信。

工藤靜香表示，離開女團後根本沒想過能走這麼久，她在團體中其實相當沒自信，甚至覺得自己並不是那個被需要的人。加上她是「小貓俱樂部」中最後一個單飛出道的，壓力相當沈重，而回憶起當時參與「小貓俱樂部」的分支團體「挽髮髻隊」，工藤靜香苦笑道：「在團體的時候要綁頭髮，個人活動時又要拆掉。」

如今她的歌迷也都不再年輕，卻難忘工藤靜香的歌唱風采。為了滿足歌迷們「想聽現在的她重新詮釋這些歌曲」的願望，工藤靜香特地在官方後援會舉辦票選，至於印象最深的歌曲是哪首？她直說很難選，應該還是出道曲「禁忌的心電感應」，除了是她的個人首張單曲，參加現場節目因為太緊張而沒唱好，當時的悔恨令她至今難忘。

現在的她已經是2個女兒的媽，工藤靜香坦言母女間雖然有時會吵架，但女兒們比她的命還重要。至於女兒小時候是否看過媽媽演出的畫面？工藤靜香笑說：「她們小時候知道我的工作是什麼，但直到5年前才發現『媽媽以前有這樣的演出！？』、『媽媽拿過排行榜第一！？』等反應。」她不想重提當年勇，便以「沒有啦」淡定帶過。

雖然不知道能否還有下一個40或50周年，工藤靜香公開今後的目標是「維持健康」，她平時對於身體發出的警訊相當遲鈍，屬於「倒下才知道自己生病了」的類型。她現在每天最少會留給自己5分鐘的放鬆舒緩時間，喝杯熱飲、吃個甜食，重燃繼續向前的動力。

工藤靜香女神氣場依舊。圖／Welcome Music 提供
工藤靜香女神氣場依舊。圖／Welcome Music 提供

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