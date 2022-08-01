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BTS若入伍 南韓國防部長：研議可海外演出

中央社首爾1日綜合外電報導
防彈少年團(BTS)出席64屆葛萊美獎頒獎典禮。(美聯社資料照)
防彈少年團(BTS)出席64屆葛萊美獎頒獎典禮。(美聯社資料照)

南韓天團「防彈少年團」（BTS）成員相繼入伍後，恐將迎來漫長空白期引發關注。南韓國防部長李鐘燮今天表示，若BTS成員入伍服役，軍方可研議提供練習、出國演出的機會。

兵役在韓國是熱議話題，18至28歲身體素質符合條件的男性都必須服2年兵役。但多年來，在許多領域表現傑出的男性得以免役、延後入伍或縮短役期，包括奧運或亞運獎牌得主，或在特定比賽中得獎的古典音樂家或舞者。

2019年修法後，具全球知名度的流行歌手得延後至30歲才入伍。BTS最年長成員Jin明年將滿30歲必須入伍。韓國國會目前正在討論是否要再次修法，允許韓星只須入伍接受3周的軍事訓練。

南韓國防部長李鐘燮今天在國會國防委員會表示，要在不損害公平公正原則、不加劇兵源短缺的範圍內尋求解決之道。若BTS成員入伍服役，軍方可研議提供練習、出國演出的機會。

BTS所屬經紀公司並未回覆置評要求。

李鐘燮表示，「即使入伍服役，仍可研議給他們練習、赴海外演出的機會」。「如今對藝人形象來說，服兵役本身就是加分因素之一，這或許能更提升他們的受歡迎度。」

BTS於6月在YouTube頻道影片中表示，有感巨大成功背後的疲倦感和壓力，未來將暫時中斷團體活動，專注個人事業。

BTS於2013年出道後，逐步成長為橫掃全球的天團，去年成為拿下全美音樂獎（American Music Awards）年度藝人獎的第一個亞洲團體，並於今年5月在白宮與美國總統拜登會面，討論反亞裔仇恨犯罪議題。

南韓智庫於2018年推估，BTS在2014年至2023年間，可為韓國創造韓幣56兆（約430億美元）產值。

BTS 南韓 國防部

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