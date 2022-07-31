翹臀珍首任前夫看衰「班珍婚」 預言她再結3、4次

班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲準備籌辦盛大的活動，慶祝彼此結婚。（路透資料照片）

班艾佛列克 （Ben Affleck）與結緣20年的「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）終於在拉斯維加斯完婚，讓廣大影迷又再度相信愛情，看在她首任前夫歐佳尼諾亞（Ojani Noa）的眼中，卻是毫無保障，還不客氣的說道：「我祝福她和班，但我不覺得他們能夠天長地久。」

歐佳尼諾亞日前接受英國媒體專訪，坦言自身和珍妮佛的相遇、相戀有如童話故事，他本是從古巴 非法偷渡到美國的邁阿密，輾轉到了拉丁樂天后葛洛莉雅伊斯特芬（Gloria Estefan）開的餐廳當服務生，就在那兒碰上珍妮佛，那時珍妮佛已經拍了「銀線風暴」（Money Train）等片，算是小有名氣，不過歐佳尼並不知道她是誰，只覺得見到世上最美的女孩。

歐佳尼諾亞看衰前妻與現任丈夫的婚姻。（取材自Instagram）

初次邂逅之後，珍妮佛相當主動找歐佳尼約會，兩人愛火迅速點燃，歐佳尼作夢也想不到能因為珍妮佛的關係認識和她一起拍片的傑克尼柯遜（Jack Nicholson）、米高肯恩（Michael Caine）等巨星，無奈珍妮佛愈來愈紅，他們雖然結了婚，距離還是愈來愈遠，最終走上離異一途。歐佳尼自稱和珍妮佛的戀情不過才兩年，接下來的10年他們卻都維持友好關係，他也曾以為有機會復合，結果珍妮佛又再經歷了兩段失敗的婚姻，和3次不成功的訂婚，才能與班艾佛列克結為夫妻。

歐佳尼認為，珍妮佛很難跟某個人定下來，她的人生中應該會結7、8次婚，班艾佛列克不過才是她的第4任丈夫。她在事業上不斷鞭策自己一直往前走，因而能夠紅這麼久，但同樣的，她在感情生活中也是很勇於邁開大步揮別過往，不一定會為了哪一段而停下來，他不看好班艾佛列克能把她永遠綁住。

儘管前夫公然唱衰，珍妮佛洛佩茲傳已和班艾佛列克聘請擅長承辦大型活動的高手，準備籌辦奢華、盛大的慶祝會。