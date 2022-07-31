新片導演出軌 激怒漫威女星 社群網站上當空氣？

奧莉薇亞懷德（左）與傑森蘇戴西斯情變，竟然還造成後續風波。（路透資料照片）

片子還沒上映，導演 與女主角就鬧不和，多半不是好現象，但即將於威尼斯影展舉辦世界首映的「別擔心親愛的」，就可能存在這種尷尬情況。

網友發現女主角佛蘿倫絲普伊同一天有兩部新片發布預告，她只轉發自己不是最重要主角的「奧本海默」前導預告，對於自己領銜主演的「別擔心親愛的」沒有任何動作，顯得頗不尋常。而「別」片導演奧莉薇亞懷德在社群網站 上稱讚她的演出：「看著這女子表演真的太讓人驚嘆，等不及要給你們看到更多。」就連這則圖文，佛蘿倫絲也不點讚，網友推論她和奧莉薇亞之間應該是出了什麼問題，以至於她完全不想和奧莉薇亞有過多的互動。

佛蘿倫絲去年在漫威大片「黑寡婦」中扮演新生代女殺手，表現極為搶眼，也預期是漫威新階段的力捧女星，奧莉薇亞懷德則是演而優則導之後，獲得的好評比演戲時更多，「別擔心親愛的」除了她們倆都有演出外，男主角是昔日樂壇偶像天團「1世代」成員哈利 史泰爾，單飛之後更為走紅，使得「別」片頗受矚目。

然而奧莉薇亞在拍這部片時，本來還與「泰德拉索：錯棚教練趣事多」艾美、金球雙料視帝傑森蘇戴西斯在一起，兩人交往6年、生了兩個孩子，現在奧莉薇亞卻與哈利史泰爾大談姊弟戀，佛蘿倫絲被傳在拍「別擔心親愛的」時親眼目睹奧莉薇亞背叛傑森、與哈利打得火熱，相當不以為然，才會不理奧莉薇亞，就算奧莉薇亞在社群網站上對她示好，她也不理會。而片子在威尼斯影展的首映會上，兩位女子會有何互動，更讓各方好奇，她們到目前為止，都還沒對「不和」傳聞有所回應。