小班不累了 終於結束與翹臀珍蜜月 回洛杉磯陪兒子

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲愛火依舊熱燒。（路透資料照）

班艾佛列克 與珍妮佛洛佩茲 在拉斯維加斯結婚，接著就到了巴黎度蜜月，被目擊者形容「互動像少年情侶一樣親密」，但才過沒幾天，狗仔便拍到班艾佛列克的疲累照片，頻頻在遊艇上打盹，甚至有網友想到先前有八卦報導揭露，珍妮佛要求他婚後每周至少要有4次的性生活，揶揄小班是否太累了，不過兩人已經結束蜜月，美媒「TMZ」已拍到小班回到洛杉磯陪兒子，知情人士則表示他看起來表情平靜。

報導指出，班艾佛列克開車從前妻珍妮佛嘉納的家中接走10歲兒子山謬，依舊是個疼愛兒子的好爸爸，但也證明山謬沒有跟著爸爸、新媽媽一起度蜜月，如今小班才回歸陪伴小孩，享盡天倫之樂。由於先前他頻被拍到狂睡、疲倦的照片，被認為是否在蜜月玩得太累，這些照片甚至登上全球各大報紙頭版。小班接下來將會在「夜行人生」之後再度自導自演電影，這回也將加入多年好友麥特戴蒙，兩人繼續合作。

至於珍妮佛洛佩茲日前帶著助理現身義大利 卡普里島，她穿著白色洋裝坐在敞篷車上，看起來神情雀躍，不時與粉絲打招呼，據傳她接下來也將出席為烏克蘭難民募款的慈善活動，傳出李奧納多狄卡皮歐、傑米福克斯、凡妮莎哈金斯等明星也會出席，但目前未知。