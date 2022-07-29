裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回

布裘婚變快滿6年，彼此都還沒有公開的新戀情。（路透資料照片）

走紅影壇快30年的銀幕男神布萊德彼特 ，過去幾年來都深陷與安琪莉娜裘莉 大打離婚戰的陰影中，情緒隨著官司的發展而高低起伏，對於再談戀愛也保持著謹慎再謹慎的態度，不是沒有跟人約會，但幾乎沒人能走進他的心裡。婚變到現在快要滿6年，他總算把自己調整到較好的狀態，也終於有勇氣再愛一回。

早先「時人」報導，布萊德彼特時不時去約會，不過沒有認真想發展新的戀情，而八卦 網站「好萊塢生活」則稱他現在已經做好再認真談戀愛的心理準備，請友人們幫他介紹對象，這也是他唯一可以的方法，因為他並不願意透過交友App，也不可能像普通人一樣在夜店或是酒吧裡搭訕陌生人。儘管到現在，他還沒有碰到能夠認真交往的新對象，至少他的心防已經鬆懈不少，不再像早幾年，對友人們來說，已是一大進步，都樂見其成。

與裘莉的離婚對布萊德彼特而言是一段很痛苦的過程，他曾頗受煎熬，為此花了時間療傷止痛，目前已經在更好的狀態。他想要再找伴侶的一大難度是在他的知名度太高，一般人很難想像要承受的壓力，譬如狗仔絕對緊迫盯人，媒體也一定會把他感情對象的底細全都挖出來，他對這些女性非常保護，也造成擇偶的障礙。