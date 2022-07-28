我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話 各自表述台灣問題立場 共識安排實體會面

GDP連季收縮 股指仍漲逾1%

港紅館意外事出有因 華仔粉絲摔死 林子祥留聽力障礙

記者王郁惠／即時報導
劉德華過去在紅館演出時，曾遇到男粉搶紀念品摔落樓梯導致頭部重傷，經搶救仍不治。（本報資料照片）
劉德華過去在紅館演出時，曾遇到男粉搶紀念品摔落樓梯導致頭部重傷，經搶救仍不治。（本報資料照片）

男團MIRROR在香港時間28日紅館演唱會發生重大工安事故，場館上方一塊LED屏幕突然掉落，砸中兩名舞者，細數過去紅館演唱會發生的意外事故，以1993年劉德華歌迷不幸身亡，情況最嚴重。

紅館演唱會機關重重且樓梯傾斜，劉德華1993年開唱就曾發生男歌迷為了搶上方掉落的紀念氣球，失足跌落樓梯導致頭部重傷，經搶救不治。林子祥2003年擔任汪明荃演唱會嘉賓，因升降台故障、跌落8呎大洞，因昏迷入住加護病房，之後留下長期耳鳴、聽不到立體聲的後遺症；而草蜢成員蔡一智也曾於2017年演出時遇到升降台故障、大幅傾斜，導致他與九名舞者跌落舞台，所幸無大礙。

被譽為「舞台王者」的郭富城2012年舉行「舞臨盛宴演唱會」，也曾遇腳下的方形升降台鋼絲突然斷裂，他失控急墮近3公尺，雖跌得四腳朝天，但運動細胞很好的他，緊急反應才沒受傷；古巨基除了2018年也曾發生跌落舞台事故，2009年還曾因秀服起火差點被燙傷；而張敬軒去年開唱也遇工作人員從2公尺高的位置墜地受傷，所幸傷勢並不嚴重。此次MIRROR事故可說是香港近10年來最大工安意外，也讓人再度省思藝人精采演出背後的危機四伏。

林子祥曾因跌落舞台，留下聽力障礙的後遺症。（本報資料照片）
林子祥曾因跌落舞台，留下聽力障礙的後遺症。（本報資料照片）
古巨基（左）曾遇過演唱會秀服起火事故。（取材自微博）
古巨基（左）曾遇過演唱會秀服起火事故。（取材自微博）

香港

上一則

陳奕迅因捲「新疆棉」刪光IG 時隔1年突曝照秀濕潤眼眶

延伸閱讀

香港金曲獎近半得獎人缺席星光黯淡 劉德華開唱也難救

香港金曲獎近半得獎人缺席星光黯淡 劉德華開唱也難救
林子祥、葉蒨文慶26年婚曬恩愛照 歌唱節目同台也放閃

林子祥、葉蒨文慶26年婚曬恩愛照 歌唱節目同台也放閃
劉德華 21年前就慧眼看好她 孫儷選秀落榜靠戲暴紅

劉德華 21年前就慧眼看好她 孫儷選秀落榜靠戲暴紅
陳木勝遺作「怒火」奪導演、影片4獎 劉德華忍淚代領

陳木勝遺作「怒火」奪導演、影片4獎 劉德華忍淚代領

熱門新聞

李蒨蓉22日在臉書分享人在美國的近況。（取材自臉書）

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

2022-07-23 20:07
車禍現場照。（取材自自爆廢公社）

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

2022-07-22 04:00
楊紫已經兩度錯過金鷹女神的寶座。（取材自微博）

楊紫「金鷹女神」傳搶輸李沁 粉絲互罵矽膠臉、苦相

2022-07-26 02:30
向佐(右)與郭碧婷結婚3年，傳出出軌、冷落妻子，迄今未對外回應。圖／摘自微博

向佐疑出軌餘波盪漾 郭碧婷爸曝「不來台內幕」

2022-07-23 09:28
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。（取材自Instagram）

林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

2022-07-23 04:46
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。（取材自IG）

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

2022-07-24 07:18

超人氣

更多 >
拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題
失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成
田州華裔女斐濟蜜月遭夫殺害 遺體重創 只得火化送返美

田州華裔女斐濟蜜月遭夫殺害 遺體重創 只得火化送返美