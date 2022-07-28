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男團MIRROR演唱會巨屏掉落砸傷2人 1人昏迷指數3

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驚...男團MIRROR演唱會巨屏掉落砸傷2人 1人昏迷指數3

記者王郁惠／即時報導
香港男團MIRROR昨晚紅館開唱，發生大型工安事故，巨屏掉落砸中2舞者。圖／摘自微博
香港男團MIRROR昨晚紅館開唱，發生大型工安事故，巨屏掉落砸中2舞者。圖／摘自微博

香港男團MIRROR昨紅館演唱會發生大型工安事故，懸掛舞台上方的大型LED螢幕突掉落，砸傷2名舞者，受傷舞者躺在舞台一動也不動，讓直擊的全場觀眾驚慌尖叫，MIRROR經紀人花姐（黃慧君）立馬宣佈演唱會發生大型意外，通知在場觀眾馬上離場。

當時成員Anson Lo及Edan合唱「Elevator」時，與大批舞者戴歌戴舞，從各角度粉絲錄製的影片中可見，半空掛著幾塊巨型屏幕，其中一塊在移動時突脫鉤般掉落，直接砸中1名舞者，再倒壓到另一名舞者，業界人士透露該巨屏重達600公斤。據悉，其中一名受傷的舞者，是女團Collar成員So Ching（蘇芷晴）的男友阿Mo（李啟言），送醫後被轉入ICU病房（加護病房），網友紛紛到阿Mo的社群留言為他集氣。

影片內容恐引起不適，請斟酌觀看：

影片來源：YouTube am730

網傳受傷舞者被砸中時雖一動也不動，但送醫時意識還算清楚，隨後被送往伊利沙伯醫院和瑪麗醫院救治。不久後港媒報導一人頸部受傷情况嚴重，昏迷指數（CGS）是3，意指對刺激無睜眼反應、無任何說話與運動反應，另一人頭部受傷情况穩定。而主辦單位Music Nation和MakerVille事後發聲明，對這次意外深感抱歉，並承諾會協助傷者並徹查事故原因，進一步消息會即時公布，而各界藝人也紛紛發文為傷者祈福，容祖兒第一時間也於社群發文「吉人天相，祝所有人平平安安」。

事故發生後，演唱會緊急喊卡，醫護人員到場治理。圖／摘自微博
事故發生後，演唱會緊急喊卡，醫護人員到場治理。圖／摘自微博

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