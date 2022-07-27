「串流霸主」曝酒精成癮、躺地數周 曝小賈斯汀救命恩

巨星馬龍（Post Malone）上個月推出第4張全新專輯「十二克拉的牙痛」。（圖：環球音樂提供）

「串流霸主」巨星馬龍（Post Malone）上個月推出第四張全新專輯「十二克拉的牙痛」（Twelve Carat Toothache），成為他音樂生涯中最私密的作品，也在歌曲中誠實揭露自己過去酒精成癮的問題。近期他在受訪時坦承，狀況最嚴重時曾躺地不起數周，多虧與他感情長跑多年的另一半以及天王好友小賈斯汀（Justin Bieber）將他拉出黑暗，現在他已經學會理性飲酒。

專輯中一曲「Love/Hate Letter To Alcohol」寫下對酒精的愛與恨，巨星馬龍在受訪時進一步描述：「最嚴重的時候，我曾喝到爛醉躺在地上好幾周，我想嘗試保持清醒，但嘴裡卻一直喊著根本不在現場的人的名字，希望他們能救救我。」雖然現階段雖然還未戒酒成功，但他已經學會理性、負責任飲酒，並將這樣的成長歸功於另一半的愛，「她並沒有對我下最後通牒，要求我在她與酒精當中做選擇；反而是慢慢引導我走出黑暗，她的態度是『我愛的就是原本的你，而我知道你不是這樣的人，而且絕對有辦法變得更好』，她真的救了我一命！」

另外他也感謝當時包含小賈斯汀等多位身旁好友，都曾給他建議，「旁人能從外面察覺你出了一些狀況，但你有可能被困在自己的內在小世界裡，完全沒有發現異樣。我現在依然每天都在學習如何敞開心房，學會少說多聽。」