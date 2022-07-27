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巴黎、賭城之後…周杰倫MV取景沙漠 網：根本地理雜誌

記者王郁惠／即時報導
周杰倫（中）在新歌「錯過的煙火」MV穿上單邊吊帶褲，被粉絲直讚又帥又可愛。（取材自YouTube）
周杰倫（中）在新歌「錯過的煙火」MV穿上單邊吊帶褲，被粉絲直讚又帥又可愛。（取材自YouTube）

周杰倫（周董）台北時間28日凌晨0點釋出第三波新歌「錯過的煙火」MV，早在去年8月27日他就曾分享該首MV的teaser，時間剛好滿一年，粉絲紛紛留言簽到「一年後終於等來完整版了」。

有趣的是，自周董新專輯「最偉大的作品」推出後，專輯封面在法國素有「天空之城」美譽的聖米歇爾山實地拍攝，首波同名主打也是在巴黎取景，第二波主打「還在流浪」MV則於賭城拉斯維加斯取景，最新主打「錯過的煙火」則是在走在一望無際的公路上，開著古董車兜風，甚至還把整個樂團、三角鋼琴，都帶到了沙漠裡，其中在高處遠眺更是將遼闊美景一覽無遺，有粉絲留言盛讚根本是「周董地理雜誌」，「周董帶著大家開車兜風、到處走走，欣賞風景順便聽歌」、「周董每支MV真的都帶大家遊世界觀」、「看MV像在看旅遊節目」、「謝謝杰倫帶我們環遊世界」。

影音來源：周杰倫 Jay Chou Youtube

去年周董就曝光他在MV中戴著黑色鴨舌帽、穿著黑色襯衫與素色T恤造型，表示「有沒有一種回到黑色幽默的造型」，而完整MV曝光後，不少粉絲盛讚他「逆齡」，尤其是他帶著樂團演出時，穿著單邊吊帶褲、左耳還帶著耳飾，讓粉絲直讚「好帥好可愛」；而MV依舊沒有女主角，周董獨自走在公路上唱歌，粉絲也笑虧「結婚後的MV都是同一種風格，有走不完的路」、「上一支走在大街都沒人、這次直接走到荒地，下一支該不會要去外太空了吧」。

周杰倫在新歌「錯過的煙火」MV，復刻剛出道的造型。（取材自YouTube）
周杰倫在新歌「錯過的煙火」MV，復刻剛出道的造型。（取材自YouTube）
周杰倫再度展現「走路流」，獨自走在無際公路上拍攝MV。（取材自YouTube）
周杰倫再度展現「走路流」，獨自走在無際公路上拍攝MV。（取材自YouTube）

太空 周杰倫 賭城

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