余天小中風病況曝光 醫稱幸運「到醫院時已90%自癒」

余祥銓透露父親病況。 (取材自臉書)

民進黨立委余天26日傳出中風 住院，妻子李亞萍隨後出面證實，透露余天前幾天就有小中風，目前檢查出來，後脖子血管有兩根堵塞，腦部也有血塊，還好即時送到醫院。對此，余祥銓今天早上也向外界報告父親最新病況，醫生說余天很幸運，雖然頸部塞住，但「來醫院時已經90%自癒」。

余祥銓27日一早在臉書發文，透露爸爸余天上周六身體不舒服打電話給他，他下意識覺得事情不對，回到家發現爸爸的手右邊手腳完全不受控，甚至連放在前面的水杯也拿不到，余天隨後吞了一顆舌下錠，休息幾小時就說有改善不用到醫院去，隔天星期日甚至還連跑兩場活動，拖到星期一才去醫院。

余祥銓強調，要正視中風這件事情，因為只要中風一次，復發的機率就會非常高。他也向外界呼籲，若大家發現身體有不適，一定要立刻就醫，「不可以拖！醫生說不可能每次都會這麼幸運，平常也要注意血壓 、血脂、血糖 」。

不過壓垮余天身體的，還是二女兒余苑綺的病情，余苑綺2014年罹患直腸癌三期，康復後生下第二胎又再度復發，抗癌至今已長達8年，李亞萍嘆：「這種椎心之痛難以言喻，現在所有醫院對綺綺的病情都束手無策，因為營養不良，輸血也沒有效，更無法化療，站都無法站，一定要靠嗎啡才能稍許舒緩她的疼痛。」